«Севилья» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (09.03.2023)

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сегодня, 10:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный результат котируется по 3.85, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Севилья» казалось бы без проблем выиграл первый поединок прошлого раунда, но во втором могла потерять все преимущество. Это говорит о том, что коллектив не до конца еще готов играть в полную мощь после глубокого кризиса, протяженностью в половину сезона. В чемпионате Испании клуб занимает 17 место с 25 баллами, а последнее разгромное поражение от «Атлетико» (1:6) только подтверждает приведенные выше доводы.

«Фенербахче» стартует в плей-офф с этого раунда, и команда очень хочет зайти как можно дальше в этом розыгрыше Лиги Европы. Учитывая нынешнее состояние соперника, турецкому клубу вполне по силам добиться приемлемого результата в Испании. В чемпионате Турции «черно-желтые» занимают второе место с 51 баллом, а два их последних поединка завершились победами над «Кайсериспором» (2:1) и «Коньяспором» (4:0).

Информация для ставок

«Фенербахче» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» проиграла три последних поединка подряд

Испанский клуб выиграл два их трех последних встреч с «Фенербахче»

Прогноз

«Севилью» снова «штормит» и тяжело представить их уверенную победу в этом поединке. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку Х2 на «Фенербахче» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.