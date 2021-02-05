«Севилья» — «Хетафе». Прогноз на матч Ла Лиги (06.02.2021)

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сегодня, 00:11

6 февраля «Севилья» сыграет с «Хетафе» в рамках 22-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры не верят в то, что «Хетафе» способен победить в этом матче, на триумф мадридского клуба можно поставить по коэффициенту 5.80. Победу «Севильи» оценивают коэффициентом 1.65, а ничейный исход — в 3.90. Хозяева очень сильны в нынешнем сезоне и наверняка захотят укрепить свое положение в турнирной таблице.

Форма команд

«Севилья» здорово играет в нынешнем сезоне и заслуженно занимает четвертую строчку в Примере. У клуба 39 пунктов в активе. «Нервионцев» тренерует экс-тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги. «Севилья» здорово играет в пас и очень долго держит мяч в ногах.

«Хетафе» неплохо начал нынешний сезон, но в последнее время клуб скатился на 12-ю строчку в таблице. Теперь в активе команды 24 балла. В нынешнем сезоне «Хетафе» бьется за место в середине таблицы, а сезон назад — за попадание в еврокубки. Команда играет агрессивно и очень часто фолит. В поединке против «Севильи» может сработать тактика мелкого фола, которая заставит «нервионцев» как следует попотеть, если они хотят победить.

Информация для ставок

«Севилья» неплохо играет в родных стенах — 6 побед в девяти домашних матчах Примеры

«Севилья» проиграла только один матч из последних пяти

«Хетафе» забил всего 17 мячей в нынешнем сезоне Примеры

Прогноз

Букмекеры советуют поставить на то, что первый гол придется на первый тайм — коэффициент 2.10. Также можно сделать ставку на то, что два гола подряд будет забито одной командой — коэффициент 2.15.

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