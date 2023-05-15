«Севилья» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Европы (18.05.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.1.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.13. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.
Форма команд
«Севилья» провела хороший поединок в Турине и имела хорошие шансы на победу, однако не смогла удержать преимущество. Теперь испанскому коллективу очень важно уже при родных трибунах достойно выступить и выйти в финал привычной для себя Лиги Европы. В чемпионате Испании коллектив занимает 10 место с 47 баллами и уступает сразу двум соперникам по дополнительным характеристикам. В прошлом туре «Севилья» крупно обыграла «Вальядолид» (3:0), а ранее переиграла на своем поле «Вальядолид» (3:2).
«Ювентус» практически решил свои задачи в чемпионате Италии и по итогам сезона должен попасть в Лигу чемпионов. Однако скандал вокруг клуба еще не утих и «старой синьоре» было бы неплохо подстраховаться победой в Лиге Европы. В первом матче коллективу откровенно повезло не проиграть, поэтому в ответном матче гостям нужно выступить более удачно, чтобы заслуженно пройти в финал. В прошлом туре чемпионата Италии «Ювентус» обыграл на своем поле «Кремонезе» (1:1), а 11 числа сыграл вничью с «Севильей» в Лиге Европы (1:1).
Информация для ставок
- «Ювентус» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Севилья» выиграла семь из десяти домашних поединков во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Севилья» одержала одну победу в пяти последних встречах с «Ювентусом»
Прогноз
Обе команды не слишком стабильны в этом сезоне и существует большая вероятность, что основное время не определит победителя и в ответной встрече. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.