«Сэйнт Патрикс» — «Дерри Сити». Прогноз на матч Премьер-Лиги Ирландии (09.07.2021)

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вчера, 23:00

«Сэйнт Патрикс» играет против «Дерри Сити» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Ирландии. Этот поединок запланирован на 9 июля 2021 года. В нынешнем сезоне «Патрикс» играет очень хорошо и имеет шансы на титул, тогда как положение «Дерри Сити» выглядит не так уж и радужно для болельщиков этого клуба. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сэйнт Патрикс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.90 и на победу «Дерри Сити» по коэффиценту 4.50.

Форма команд

«Сэйнт Патрикс» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 35 баллов. В нынешнем сезоне команда побеждала в десяти матчах, пять раз играла вничью и проиграла в четырех играх. У клуба в активе 32 забитых и 20 пропущенных. В последних матчах «Патрикс» выглядит неплохо, у команды бывали осечки, но она тут же их исправляла. Этот матч покажет, есть ли у «Патрикса» чемпионские амбиции или нет.

«Дерри Сити» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 25 баллов. У клуба шесть побед, семь ничьих и шесть поражений. Команда забила 21 мяч и пропустила 23 гола. В последних матчах «Дерри Сити» выглядит не лучшим образом, команда старается показать свой максимум, но часто теряет очки из-за собственных ошибок. «Дерри Сити» может оказать сопротивление своему оппоненту, но победит ли команда в этом матче — большой вопрос, все же «Патрикс» выглядят сильнее.

Информация для ставок

«Дерри Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Патрикс» выиграл три матча из последних пяти

«Дерри Сити» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к победе хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.90. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.88.

Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на исход матча в чемпионате Исландии.