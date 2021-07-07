«Сэйнт Патрикс» — «Дерри Сити». Прогноз на матч Премьер-Лиги Ирландии (09.07.2021)

«Сэйнт Патрикс» играет против «Дерри Сити» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Ирландии. Этот поединок запланирован на 9 июля 2021 года. В нынешнем сезоне «Патрикс» играет очень хорошо и имеет шансы на титул, тогда как положение «Дерри Сити» выглядит не так уж и радужно для болельщиков этого клуба. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.
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завтра, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сэйнт Патрикс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.90 и на победу «Дерри Сити» по коэффиценту 4.50.
Форма команд
«Сэйнт Патрикс» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 35 баллов. В нынешнем сезоне команда побеждала в десяти матчах, пять раз играла вничью и проиграла в четырех играх. У клуба в активе 32 забитых и 20 пропущенных. В последних матчах «Патрикс» выглядит неплохо, у команды бывали осечки, но она тут же их исправляла. Этот матч покажет, есть ли у «Патрикса» чемпионские амбиции или нет.
«Дерри Сити» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 25 баллов. У клуба шесть побед, семь ничьих и шесть поражений. Команда забила 21 мяч и пропустила 23 гола. В последних матчах «Дерри Сити» выглядит не лучшим образом, команда старается показать свой максимум, но часто теряет очки из-за собственных ошибок. «Дерри Сити» может оказать сопротивление своему оппоненту, но победит ли команда в этом матче — большой вопрос, все же «Патрикс» выглядят сильнее.
Информация для ставок
- «Дерри Сити» выиграл два матча из последних пяти
- «Патрикс» выиграл три матча из последних пяти
- «Дерри Сити» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к победе хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.90. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.88.
Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на исход матча в чемпионате Исландии.