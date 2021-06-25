«Шахтёр» Солигорск – «Динамо» Брест: прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.21)

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вчера, 23:51

«Шахтер» в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси сыграет дома против «Динамо» из Бреста. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не сомневаются в итоговом успехе хозяев поля. Поставить на победу «Шахтера» можно по коэффициенту 1.21. Шансы «Динамо» одержать победу в Солигорске оцениваются в 13.00, а на ничью можно поставить с котировкой 5.80.

Форма команд

«Шахтер» — действующий чемпион чемпионата Беларуси. Команда из Солигорска вообще не ошибается в этом сезоне – 13 побед в 13 матчах.

«Динамо» сейчас далеко от оптимальной формы. Серия без побед коллектива из Бреста достигла четырех туров.

Информация для ставок

• «Шахтер» выиграл 15 прошлых матчей в чемпионате Беларуси

• В 6 прошлых гостевых матчах «Динамо» в лиге прошла ставка на ТМ (2,5)

• «Шахтер» не пропускал голы в 6 последних домашних поединках лиги

Прогноз

Актуальная форма позволяет «Шахтеру» методично добиваться побед в чемпионате Беларуси. Учитывая надежную защиту обеих команд, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (3) голов по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».