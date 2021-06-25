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«Шахтёр» Солигорск – «Динамо» Брест: прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.21)

вчера, 23:51

«Шахтер» в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси сыграет дома против «Динамо» из Бреста. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.275.2712.32
Лига Ставок 1.35 4.80 9.00
Фонбет 1.33 4.70 11.00
Мелбет 1.26 4.92 9.90
1XBET 1.26 4.92 9.90

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не сомневаются в итоговом успехе хозяев поля. Поставить на победу «Шахтера» можно по коэффициенту 1.21. Шансы «Динамо» одержать победу в Солигорске оцениваются в 13.00, а на ничью можно поставить с котировкой 5.80.

Форма команд

«Шахтер» — действующий чемпион чемпионата Беларуси. Команда из Солигорска вообще не ошибается в этом сезоне – 13 побед в 13 матчах.

«Динамо» сейчас далеко от оптимальной формы. Серия без побед коллектива из Бреста достигла четырех туров.

Информация для ставок

• «Шахтер» выиграл 15 прошлых матчей в чемпионате Беларуси
• В 6 прошлых гостевых матчах «Динамо» в лиге прошла ставка на ТМ (2,5)
• «Шахтер» не пропускал голы в 6 последних домашних поединках лиги

Прогноз

Актуальная форма позволяет «Шахтеру» методично добиваться побед в чемпионате Беларуси. Учитывая надежную защиту обеих команд, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (3) голов по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.46 1.90 1.92 1.51 2.57
Лига Ставок 2.70 1.43 1.88 1.86 1.49 2.50
Мелбет 1.94 1.88
1XBET 1.94 1.88
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