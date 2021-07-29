«Шахтёр» Караганда — ФКСБ. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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сегодня, 00:21

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций увидим встречу «Шахтёра» из Караганды и ФКСБ . Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом у букмекеров является ФКСБ . Поставить на гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Шахтёра» зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Шахтёр» первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций проводил на выезде в Румынии и не смог добыть положительный результат, минимально проиграв 0:1. Через несколько дней команда провела матч Кубка Казахстана, где без проблем разобралась со СДЮШОР (7:1). В домашнем еврокубковом поединке коллектив желает дать бой и сразиться за путевку в следующий раунд.

Футбольный клуб «Стяуа» (Бухарест) стартовал в еврокубках домашней встречей против казахстанского клуба, обыграв его со счетом 1:0. После этого матча команда сыграла в рамках национального чемпионата, где разгромно обыграла «Университатя» со счетом 4:1. В ответном поединке футболисты намерены отстоять счет, добытый в первой игре и спокойно пройти дальше.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия ФКСБ составляет шесть поединков

составляет шесть поединков «Шахтёр» выиграл три раза в последних семи матчах

Семь из десяти последних игр «Шахтёра» завершились результатом ТМ 2.5

ФКСБ забил 14 мячей в последних шести встречах

Прогноз

Румынский клуб фаворит ответного матча и должен без проблем выходить в третий раунд квалификации. Гостевая команда более квалифицирована и, скорее всего, сможет и во второй игре обыграть своего соперника. Сделать ставку на победу ФКСБ можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили заманчивый коэффициент на победу «Кешли» в матче квалификации Лиги конференций с «Сочи».