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«Шахтёр» Караганда — ФКСБ. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

сегодня, 00:21

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций увидим встречу «Шахтёра» из Караганды и ФКСБ. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Шахтер
ФКСБ
- : -
сегодня, 16:00
0 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 6.10 3.85 1.60

Ставки букмекеров

Явным фаворитом у букмекеров является ФКСБ. Поставить на гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Шахтёра» зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Шахтёр» первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций проводил на выезде в Румынии и не смог добыть положительный результат, минимально проиграв 0:1. Через несколько дней команда провела матч Кубка Казахстана, где без проблем разобралась со СДЮШОР (7:1). В домашнем еврокубковом поединке коллектив желает дать бой и сразиться за путевку в следующий раунд.

Футбольный клуб «Стяуа» (Бухарест) стартовал в еврокубках домашней встречей против казахстанского клуба, обыграв его со счетом 1:0. После этого матча команда сыграла в рамках национального чемпионата, где разгромно обыграла «Университатя» со счетом 4:1. В ответном поединке футболисты намерены отстоять счет, добытый в первой игре и спокойно пройти дальше.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия ФКСБ составляет шесть поединков
  • «Шахтёр» выиграл три раза в последних семи матчах
  • Семь из десяти последних игр «Шахтёра» завершились результатом ТМ 2.5
  • ФКСБ забил 14 мячей в последних шести встречах

Прогноз

Румынский клуб фаворит ответного матча и должен без проблем выходить в третий раунд квалификации. Гостевая команда более квалифицирована и, скорее всего, сможет и во второй игре обыграть своего соперника. Сделать ставку на победу ФКСБ можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили заманчивый коэффициент на победу «Кешли» в матче квалификации Лиги конференций с «Сочи».

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4ppf4qkdxkd7
сегодня в 01:08
Футбольный клуб ФКСБ (Бухарест) одержит победу.
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