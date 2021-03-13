ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Шахтер» — «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (14.03.2021)

вчера, 22:12

В 18-м туре УПЛ «Шахтер» принимает в Киеве «Десну» из Чернигова. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 14 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Лига ставок 2.05 1.72

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Шахтер», ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 6.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Шахтер» несколько дней назад крупно проиграл первый матч 1/8 Лиге Европы «Роме» (0:3). Команда практически не имеет шансов отыграться в ответном поединке, поэтому коллективу Каштру лучше сосредоточиться на борьбе за чемпионство. На данный момент клуб отстает от «Динамо» Киев на четыре пункта. В последнем туре УПЛ «Шахтер» минимально обыграл «Олимпик», а неделей ранее уступил с тем же счетом «Заре». Между этими матчами был вылет из кубка Украины от «Агробизнеса» (0:1 в доп. время).

«Десна» занимает четвертое место, последние встречи проводит стабильно. Коллектив находится в зоне Лиги Европы и приложит все усилия, чтобы по итогам сезона не закончить чемпионат ниже. В последних двух турах «Десна» выиграла у «Руха» (4:0) и «Ингульца» (3:0).

Информация для ставок

  • «Шахтер» выиграл четыре последних матча из пяти против «Десны».
  • Последние три матча между коллективами закончились тоталом больше 3.5 мячей.
  • «Десна» не проигрывает уже три матча подряд.
  • «Десна» проиграла три последних выездных матча против донецкой команды.

Прогноз

Чемпиону Украины уже некуда отступать и любой результат, кроме победы, не будет положительным. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Лига ставок 2.05 1.72
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:48
Победа Шахтёра
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100