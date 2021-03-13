«Шахтер» — «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (14.03.2021)

1615662733

вчера, 22:12

В 18-м туре УПЛ «Шахтер» принимает в Киеве «Десну» из Чернигова. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 14 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Шахтер», ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 6.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Шахтер» несколько дней назад крупно проиграл первый матч 1/8 Лиге Европы «Роме» (0:3). Команда практически не имеет шансов отыграться в ответном поединке, поэтому коллективу Каштру лучше сосредоточиться на борьбе за чемпионство. На данный момент клуб отстает от «Динамо» Киев на четыре пункта. В последнем туре УПЛ «Шахтер» минимально обыграл «Олимпик», а неделей ранее уступил с тем же счетом «Заре». Между этими матчами был вылет из кубка Украины от «Агробизнеса» (0:1 в доп. время).

«Десна» занимает четвертое место, последние встречи проводит стабильно. Коллектив находится в зоне Лиги Европы и приложит все усилия, чтобы по итогам сезона не закончить чемпионат ниже. В последних двух турах «Десна» выиграла у «Руха» (4:0) и «Ингульца» (3:0).

Информация для ставок

«Шахтер» выиграл четыре последних матча из пяти против «Десны».

Последние три матча между коллективами закончились тоталом больше 3.5 мячей.

«Десна» не проигрывает уже три матча подряд.

«Десна» проиграла три последних выездных матча против донецкой команды.

Прогноз

Чемпиону Украины уже некуда отступать и любой результат, кроме победы, не будет положительным. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.