«Шальке-04» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

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сегодня, 15:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Шальке-04» вернулся в Бундеслигу спустя год своего отсутствия и проиграл матч в первом туре. Тем не менее, команда только заново привыкает к соперникам и постарается больше не допускать таких провалов, как в позапрошлом сезоне. В чемпионате «Шальке-04» уступил на выезде «Кельну» (1:3), а в кубке страны разгромил на выезде «Бремер» (5:0).

«Боруссия» М начала нынешний сезон с победы и намерена серьезно побороться за зону еврокубков, в отличие от минувшего года, где клуб попал в глубокий кризис. В предстоящей встрече команда считается минимальным фаворитом и попробует доказать это на поле. В первом туре «Боруссия» М оказалась сильнее «Хоффенхайма» (3:1), в кубке Германии уничтожила «Оберахерн» (9:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

«Шальке-04» проиграл только три матча на своем стадионе из последних десяти

«Боруссия» М выиграла три из пяти последних встреч с командой из Гельзенкирхена

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Боруссия» М решительно настроена попасть в группу лидеров и поэтому приложит все усилия для победы на выезде. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.