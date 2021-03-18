«Шальке» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (20.03.20210

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вчера, 15:31

В 26-м туре чемпионата Германии «Боруссия» М приедет в гости к «Шальке». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 20 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.45. В случае победы «Шальке» зайдет коэффициент 7.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.64 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Боруссия» М несколько дней назад покинула Лигу чемпионов, проиграв оба матча «Манчестер Сити» (0:2, 0:2). В Бундеслиге у коллектива Марко Розе дела обстоят не лучшим образом. Команда проиграла пять матчей подряд и стремительно опускается по турнирной таблице. В прошлом туре «Боруссия» М проиграла «Аугсбургу» (1:3), а немного ранее уступила на своем поле «Байеру» (0:1).

«Шальке» находится в глубоком кризисе уже более 6 месяцев и все попытки тренерского штаба улучшить ситуацию заканчивались провалами. Команда начала чаще играть вничью, но побеждать коллектив до сих пор не может. В последнем туре «Шальке» проиграл «Вольфсбургу» (0:5), а до этого сыграл вничью с «Майнцом» (0:0).

Информация для ставок

· В последних 42 матчах Бундеслиги «Шальке» одержал победу лишь 1 раз

· «Боруссия» М проиграла семь встреч подряд во всех турнирах

· «Шальке» не забивает на своем стадионе уже четыре матча подряд

· Матч первого круга между командами закончился уверенной победой «Боруссии» М (4:1)

Прогноз

Обе команды находятся в плохой форме, но если «Боруссия» М может потерять место в еврокубках на следующий сезон, то «Шальке» наверняка уже покинет Бундеслигу. Рекомендуем сделать ставку на гостей с форой -1 в этом поединке по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.