ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Шальке» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (20.03.20210

вчера, 15:31

В 26-м туре чемпионата Германии «Боруссия» М приедет в гости к «Шальке». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 20 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.444.561.49
Лига Ставок 6.60 4.70 1.48
Фонбет 7.60 4.60 1.42
Мелбет 6.80 4.78 1.52
Pin-Up.ru 7.35 4.50 1.50
BetBoom 7.30 4.47 1.49

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.45. В случае победы «Шальке» зайдет коэффициент 7.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.64 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Боруссия» М несколько дней назад покинула Лигу чемпионов, проиграв оба матча «Манчестер Сити» (0:2, 0:2). В Бундеслиге у коллектива Марко Розе дела обстоят не лучшим образом. Команда проиграла пять матчей подряд и стремительно опускается по турнирной таблице. В прошлом туре «Боруссия» М проиграла «Аугсбургу» (1:3), а немного ранее уступила на своем поле «Байеру» (0:1).

«Шальке» находится в глубоком кризисе уже более 6 месяцев и все попытки тренерского штаба улучшить ситуацию заканчивались провалами. Команда начала чаще играть вничью, но побеждать коллектив до сих пор не может. В последнем туре «Шальке» проиграл «Вольфсбургу» (0:5), а до этого сыграл вничью с «Майнцом» (0:0).

Информация для ставок

· В последних 42 матчах Бундеслиги «Шальке» одержал победу лишь 1 раз

· «Боруссия» М проиграла семь встреч подряд во всех турнирах

· «Шальке» не забивает на своем стадионе уже четыре матча подряд

· Матч первого круга между командами закончился уверенной победой «Боруссии» М (4:1)

Прогноз

Обе команды находятся в плохой форме, но если «Боруссия» М может потерять место в еврокубках на следующий сезон, то «Шальке» наверняка уже покинет Бундеслигу. Рекомендуем сделать ставку на гостей с форой -1 в этом поединке по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.68 1.81 2.10
Лига Ставок 2.26 1.65 1.78 2.05
Мелбет 2.33 1.71
Pin-Up.ru 3.80 1.28 2.27 1.66 1.78 2.08
BetBoom 3.82 1.29 2.28 1.67 1.79 2.09
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
Сегодня, 02:27Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:56
Шальке уже ничего не поможет..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100