«Шарлеруа» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2023)

1703664341

вчера, 11:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Мехелена» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Шарлеруа» слабо играет в нынешнем сезоне и закономерно идет в зоне вылета чемпионата Бельгии. Клуб располагается на 13 месте с 18 баллами, и чтобы покинуть опасный участок таблицы, ему необходимо отыграть три пункта. На своем поле в игре с «Мехеленом» у хозяев определенно будут моменты, которые останется завершить голами. В прошлом туре «Шарлеруа» проиграл на выезде «Сент-Трюйдену» (0:1), а ранее сыграл вничью со «Стандардом» (0:0).

«Мехелен» держится ближе к середине турнирной таблицы, но опережает нынешнего соперника всего на четыре пункта. Команда занимает девятое место и от шестого отстает на 10 очков, что отыграть при такой плотности конкурентов будет очень сложно. В прошлой игре в рамках чемпионата Бельгии «Мехелен» крупно обыграл «Стандард» (3:0), а ранее уступил на выезде лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1).

Информация для ставок

«Шарлеруа» одержал только две победы из десяти последних во всех турнирах

«Мехелен» проиграл пять из семи последних матчей на выезде во всех турнирах

«Шарлеруа» проиграл три из пяти последних матчей «Мехелену»

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Однако, рекомендуем сделать рискованную ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.