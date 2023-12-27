«Шарлеруа» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Мехелена» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
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3 : 1
завершен
вчера, 22:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.
Форма команд
«Шарлеруа» слабо играет в нынешнем сезоне и закономерно идет в зоне вылета чемпионата Бельгии. Клуб располагается на 13 месте с 18 баллами, и чтобы покинуть опасный участок таблицы, ему необходимо отыграть три пункта. На своем поле в игре с «Мехеленом» у хозяев определенно будут моменты, которые останется завершить голами. В прошлом туре «Шарлеруа» проиграл на выезде «Сент-Трюйдену» (0:1), а ранее сыграл вничью со «Стандардом» (0:0).
«Мехелен» держится ближе к середине турнирной таблицы, но опережает нынешнего соперника всего на четыре пункта. Команда занимает девятое место и от шестого отстает на 10 очков, что отыграть при такой плотности конкурентов будет очень сложно. В прошлой игре в рамках чемпионата Бельгии «Мехелен» крупно обыграл «Стандард» (3:0), а ранее уступил на выезде лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1).
Информация для ставок
- «Шарлеруа» одержал только две победы из десяти последних во всех турнирах
- «Мехелен» проиграл пять из семи последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Шарлеруа» проиграл три из пяти последних матчей «Мехелену»
Прогноз
Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Однако, рекомендуем сделать рискованную ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.