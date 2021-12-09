«Шарлеруа» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.12.2021)

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сегодня, 11:35

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур чемпионата Бельгии. «Шарлеруа» ждет в гости «Остенде». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Остенде» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Форма команд

«Остенде» только в прошлом туре смог прервать серию поражений и набрать первые очки за долгое время. Впрочем, команда много потеряла и сейчас идет только на двенадцатом.

«Шарлеруа» пребывает в верхней части турнирной таблицы и чередует победы с поражениями. Команда располагается на четвертом месте и смогла набрать 29 очков. Отставание от лидера составляет восемь пунктов, что отыгрывать будет довольно непросто.

Информация для ставок

• Пять последних матчей «Шарлеруа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

• «Остенде» проиграл последние четыре матча на выезде

• «Шарлеруа» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Остенде»

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.