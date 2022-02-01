«Шарлеруа» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (04.02.2022)

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вчера, 11:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Серен Юнайтед» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Серен Юнайтед» очень долго не мог набрать очки, но в последних двух играх набрал сразу четыре балла. Таким образом, команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 23 пунктами, и отстает от ближайшего преследователя всего на два очка. Тренерскому штабу необходимо провести работу над ошибками и правильно настроить коллектив, чтобы продолжить стабильно набирать очки и исправлять положение. В прошлом туре «Серен Юнайтед» сыграл вничью с «Эйпеном» (0:0), а ранее победил «Беерсхот-Вилрийк» (2:1).

«Шарлеруа» в прошлом туре прервал свою серию без побед в чемпионате и сохранил за собой пятое место в турнирной таблице. В активе команды 40 набранных баллов, а отставание от «Андерлехта», идущего на четвертом месте составляет всего два пункта. В домашнем поединке с аутсайдером чемпионата болельщики ждут от своих футболистов только максимального результата. Последние две игры «Шарлеруа» завершились победой над «Сент-Трюйденом» (1:0) и ничьей с «Кортрейком» (1:1).

Информация для ставок

«Шарлеруа» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Серен Юнайтед» уступил в восьми поединках

«Серен Юнайтед» смог отличиться только в шести из десяти последних матчах

В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Шарлеруа» (3:1)

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Тем не менее, хозяева докажут на поле свое преимущество и заберут три очка. Сделать ставку на победу «Шарлеруа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.