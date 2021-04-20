«Шеффилд Уэнсдей» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

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вчера, 14:24

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам 43-й тур Чемпионшипа. «Блэкберн» приезжает в гости к «Шеффилд Уэнсдей». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Блэкберн». Команда играет в гостях, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.46. Победа «Шеффилд Уэнсдей» оценивается по коэффициенту 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Блэкберн» находится в середине турнирной таблицы и не решает серьезных турнирных задач в этом сезоне. Команда доигрывает чемпионат, а в последних пяти встречах Чемпионшипа коллектив набрал всего пять очков. В прошлом туре «Блэкберн» на своем поле обыграл «Дерби Каунти» (2:1), а немного ранее сыграл вничью на выезде с «Кардиффом» (2:2).

«Шеффилд Уэнсдей» находится в зоне вылета, в активе команды 36 очков. Команда была оштрафована федерацией на 6 очков и это сейчас очень влияет на ее положение в таблице. Коллективу будет очень сложно изменить ситуацию и сохранить прописку в Чемпионшипе, так как необходимо набирать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Последние две игры «Шеффилд Уэнсдей» — ничья с «Бристоль Сити» (1:1) и поражение от «Суонси» (0:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти матчей «Блэкберна» завершились тоталом меньше 2,5 мячей

«Шеффилд Уэнсдей» выиграл две игры из последних десяти

Пять из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Матч первого круга между командами закончился ничейным результатом (1:1)

Прогноз

«Шеффилд Уэнсдей» находится в сложной ситуации, так как команде необходима только победа. Предполагаем, что коллектив не сможет ее добиться из-за плохой формы, в которой пребывает команда. Сделать ставку на победу «Блэкберна» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.46.

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