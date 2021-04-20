«Шеффилд Уэнсдей» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам 43-й тур Чемпионшипа. «Блэкберн» приезжает в гости к «Шеффилд Уэнсдей». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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1 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Блэкберн». Команда играет в гостях, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.46. Победа «Шеффилд Уэнсдей» оценивается по коэффициенту 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Блэкберн» находится в середине турнирной таблицы и не решает серьезных турнирных задач в этом сезоне. Команда доигрывает чемпионат, а в последних пяти встречах Чемпионшипа коллектив набрал всего пять очков. В прошлом туре «Блэкберн» на своем поле обыграл «Дерби Каунти» (2:1), а немного ранее сыграл вничью на выезде с «Кардиффом» (2:2).
«Шеффилд Уэнсдей» находится в зоне вылета, в активе команды 36 очков. Команда была оштрафована федерацией на 6 очков и это сейчас очень влияет на ее положение в таблице. Коллективу будет очень сложно изменить ситуацию и сохранить прописку в Чемпионшипе, так как необходимо набирать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Последние две игры «Шеффилд Уэнсдей» — ничья с «Бристоль Сити» (1:1) и поражение от «Суонси» (0:2).
Информация для ставок
- Восемь из десяти матчей «Блэкберна» завершились тоталом меньше 2,5 мячей
- «Шеффилд Уэнсдей» выиграл две игры из последних десяти
- Пять из шести последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
- Матч первого круга между командами закончился ничейным результатом (1:1)
Прогноз
«Шеффилд Уэнсдей» находится в сложной ситуации, так как команде необходима только победа. Предполагаем, что коллектив не сможет ее добиться из-за плохой формы, в которой пребывает команда. Сделать ставку на победу «Блэкберна» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.46.
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