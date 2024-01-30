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«Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа. (31.01.2024)

вчера, 08:48
Уотфорд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шеффилд Уэнсдей». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Уотфорда» оценивается за 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, возможна по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Шеффилд Уэнсдей» идет внизу турнирной таблицы и вынужден бороться за выживание. Команда располагается на предпоследнем месте с 22 баллами и от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. Тем не менее, хозяева вполне способны создать проблемы «Уотфорду» и побороться за очки. В прошлом туре «Шеффилд Уэнсдей» сыграл вничью с «Ковентри Сити» (1:1) в кубке ФА, а ранее уступил тому же сопернику в чемпионате (1:2).

«Уотфорд» редко проигрывает в последние два месяца, однако большое количество ничьих не дает команде цепляться за более высокие места. На данный момент клуб занимает только десятое место с 40 баллами и всего на три пункта отстает от зоны плей-офф. В случае победы над аутсайдером, гости точно поднимутся на 1-2 позиции в таблице. Два последних матча «Уотфорда» завершились ничьими с «Саутгемптоном» (1:1) и «Бристоль Сити» (1:1).

Информация для ставок

  • «Шеффилд Уэнсдей» выиграл пять из десяти последних домашних поединков
  • «Уотфорд» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Уотфорд» выиграл три из пяти последних матчей с «Шеффилд Уэнсдей»

Прогноз

«Уотфорд» находится в более лучшей физической форме, чем у соперника и постарается с первых минут создавать ему проблемы. Предлагаем поставить на гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.

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Все комментарии
ny8qw6ns2npr
ny8qw6ns2npr
вчера в 16:07
В этом матче сложно выделить фаворита, так как оба клуба имеют свои сильные и слабые стороны. “Уотфорд” не проигрывает в последних двух месяцах, но “Шеффилд Уэнсдей” может создать проблемы за счет своей агрессивной игры в атаке.
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вчера в 16:06
“Уотфорд” показывает стабильные результаты, но для попадания в зону плей-офф им необходимо улучшать свою игру.
t8gdaykf5mjy
t8gdaykf5mjy
вчера в 16:04
“Шеффилд Уэнсдей” находится в сложной ситуации и каждый заработанный балл для них важен, чтобы избежать вылета из Чемпионшипа.
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вчера в 16:03
Оба клуба заинтересованы в победе, так как она позволит им улучшить свое положение в турнирной таблице.
Neuron005
Neuron005
вчера в 15:58
Гости победят.
shlomo
shlomo
вчера в 08:50
"Совы" в чемпионате снова уступили два раза подряд, но безнадежно команда не смотрится. Особенно что касается домашних туров. Уотфорд пропускает даже от представителей низшего дивизиона. Соперники на днях играли в кубке Англии. Шеффилд не та команда которая будет отбиваться дома. Как минимум такому сопернику забивать как должное. Другое дело, что с собственной обороной это может недостаточно даже для того чтобы заработать на ничейный результат.
Гость
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