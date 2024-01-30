«Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа. (31.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шеффилд Уэнсдей». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Уотфорда» оценивается за 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
|
- : -
сегодня, 22:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, возможна по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Шеффилд Уэнсдей» идет внизу турнирной таблицы и вынужден бороться за выживание. Команда располагается на предпоследнем месте с 22 баллами и от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. Тем не менее, хозяева вполне способны создать проблемы «Уотфорду» и побороться за очки. В прошлом туре «Шеффилд Уэнсдей» сыграл вничью с «Ковентри Сити» (1:1) в кубке ФА, а ранее уступил тому же сопернику в чемпионате (1:2).
«Уотфорд» редко проигрывает в последние два месяца, однако большое количество ничьих не дает команде цепляться за более высокие места. На данный момент клуб занимает только десятое место с 40 баллами и всего на три пункта отстает от зоны плей-офф. В случае победы над аутсайдером, гости точно поднимутся на 1-2 позиции в таблице. Два последних матча «Уотфорда» завершились ничьими с «Саутгемптоном» (1:1) и «Бристоль Сити» (1:1).
Информация для ставок
- «Шеффилд Уэнсдей» выиграл пять из десяти последних домашних поединков
- «Уотфорд» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Уотфорд» выиграл три из пяти последних матчей с «Шеффилд Уэнсдей»
Прогноз
«Уотфорд» находится в более лучшей физической форме, чем у соперника и постарается с первых минут создавать ему проблемы. Предлагаем поставить на гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.