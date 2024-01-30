«Шеффилд Уэнсдей» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа. (31.01.2024)

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вчера, 08:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Шеффилд Уэнсдей». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Уотфорда» оценивается за 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Вероятность того, что команды обменяются голами, возможна по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Шеффилд Уэнсдей» идет внизу турнирной таблицы и вынужден бороться за выживание. Команда располагается на предпоследнем месте с 22 баллами и от ближайшего соперника отстает на пять пунктов. Тем не менее, хозяева вполне способны создать проблемы «Уотфорду» и побороться за очки. В прошлом туре «Шеффилд Уэнсдей» сыграл вничью с «Ковентри Сити» (1:1) в кубке ФА , а ранее уступил тому же сопернику в чемпионате (1:2).

«Уотфорд» редко проигрывает в последние два месяца, однако большое количество ничьих не дает команде цепляться за более высокие места. На данный момент клуб занимает только десятое место с 40 баллами и всего на три пункта отстает от зоны плей-офф. В случае победы над аутсайдером, гости точно поднимутся на 1-2 позиции в таблице. Два последних матча «Уотфорда» завершились ничьими с «Саутгемптоном» (1:1) и «Бристоль Сити» (1:1).

Информация для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» выиграл пять из десяти последних домашних поединков

«Уотфорд» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Уотфорд» выиграл три из пяти последних матчей с «Шеффилд Уэнсдей»

Прогноз

«Уотфорд» находится в более лучшей физической форме, чем у соперника и постарается с первых минут создавать ему проблемы. Предлагаем поставить на гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.