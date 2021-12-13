«Шеффилд Юнайтед» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (13.12.2021)

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сегодня, 12:30

«Шеффилд Юнайтед» встретится с КПР в рамках 22-го тура Английского Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 13 декабря 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущей встречи — «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа КПР в 4.40.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Шеффилд Юнайтед» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 баллов. У команды восемь побед, пять ничьих и восемь поражений. Всего в этом сезоне «Шеффилд» забил 28 голов и пропустил 28 мячей. В последних поединках «Шеффилд» показывает неплохой уровень игры, команда выиграла «Кардифф», а также обыграла «Бристоль Сити» и взяла три очка во встрече с «Редингом».

КПР находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У коллектива десять побед, пять ничьих и шесть поражений. КПР забил 33 гола и пропустил 27 мячей. В последних встречах КПР показывает неплохой уровень игры. Команда уступила «Сток Сити», но зато выиграла у «Дерби Каунти» и «Хаддерсфилда».

Информация для ставок

КПР проиграл один матч из последних пяти

проиграл один матч из последних пяти «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает четыре поединка подряд

У КПР три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз