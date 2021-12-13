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«Шеффилд Юнайтед» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (13.12.2021)

сегодня, 12:30

«Шеффилд Юнайтед» встретится с КПР в рамках 22-го тура Английского Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 13 декабря 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.694.63
BetBoom 1.83 3.61 4.41

Ставки букмекеров

Фаворит грядущей встречи — «Шеффилд Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа КПР в 4.40.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Шеффилд Юнайтед» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 баллов. У команды восемь побед, пять ничьих и восемь поражений. Всего в этом сезоне «Шеффилд» забил 28 голов и пропустил 28 мячей. В последних поединках «Шеффилд» показывает неплохой уровень игры, команда выиграла «Кардифф», а также обыграла «Бристоль Сити» и взяла три очка во встрече с «Редингом».

КПР находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У коллектива десять побед, пять ничьих и шесть поражений. КПР забил 33 гола и пропустил 27 мячей. В последних встречах КПР показывает неплохой уровень игры. Команда уступила «Сток Сити», но зато выиграла у «Дерби Каунти» и «Хаддерсфилда».

Информация для ставок

  • КПР проиграл один матч из последних пяти
  • «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает четыре поединка подряд
  • У КПР три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа КПР по коэффициенту 1.98. В последних матчах КПР выглядит неплохо и показывает хороший уровень игры, как минимум за ничью команда побороться способна.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.43 2.01 1.88 1.56 2.55
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Все комментарии
42436jvm3e9w
42436jvm3e9w
сегодня в 15:49
Футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» одержит победу.
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