«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (17.01.2021)

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16 января 2021, 23:19

17 января «Шеффилд Юнайтед» принимает на своем поле «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо. Букмекеры уже сделали свой прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» выглядит очевидным фаворитом этого противостояния. В победу гостей из Лондона верят с коэффициентом 1.67. Ничья идет за 3.60. Победа «Шеффилда» — 5.90.

Форма команд

«Шеффилд» замыкает турнирную таблицу АПЛ с пятью очками в активе. Это худшая команда чемпионата Англии по набранным очкам. Несмотря на то, что в прошлом сезоне «Шеффилд» был хорош, в этом году команда потеряла много лидеров и может вылететь в Чемпионшип. Свой последний матч хозяева поля выиграли у «Ньюкасла» со счетом 1:0.

«Тоттенхэм» во главе с португальцем Жозе Моуриньо показывает неплохие результаты. Клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице, но от второй позиции «шпор» отделяют всего 3 балла.

Информация для ставок

Только «Шеффилд», «Кристал Пэлас» и «Бернли» забили меньше десяти голов в этом сезоне

«Тоттенхэм» входит в топ-5 команд АПЛ по забитым мячам

по забитым мячам «Шеффилд» проиграл в трех из последних пяти матчей

Прогноз

«Тоттенхэм» в этом сезоне удивляет в атаке. Сон Хын Мин и Харри Кейн забивают неприлично много, у обороны «Шеффилда» могут быть большие проблемы.

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2.05.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».