«Шериф» – «Црвена Звезда». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 14:55

Интересную встречу двух команд подарит нам квалификация Лиги чемпионов. «Шериф»примет на своем поле «Црвену Звезду». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Црвена Звезда». Команда играет гостевой поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Шерифа» оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.14.

Букмекеры несильно верят в верховой матч, предлагая ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Шериф» смог удивить футбольную общественность результатом выездного поединка против грозной «Црвены Звезды». Команде Юрия Вернидуба удалось это сделать и увезти ничью (1:1). В ответном домашнем поединке коллектив настроен сыграть также организованно и сильно, завоевав путевку в плей-офф квалификации ЛЧ .

«Црвена Звезда» неожиданно для своих болельщиков не смогла продемонстрировать футбол своего уровня и добыть уверенную победу. Пришлось довольствоваться ничьей, теперь команде предстоит отправиться на выездной матч, где будет очень непросто добыть необходимый результат и пройти дальше.

Информация для ставок

«Шериф» не проигрывает семь поединков подряд

Последние четыре встречи «Шерифа» завершились результатом «обе забьют»

«Црвена Звезда» забивает в шести играх подряд

Прогноз

В этом поединке ожидаем футбол с преимуществом гостевой команды, которая будет владеть мячом и создавать голевые моменты. Предполагаем, что гостям удастся одолеть хозяев и выйти в следующий этап квалификации. Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.