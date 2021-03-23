«Шинник» — «Томь». Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

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вчера, 23:59

«Шинник» сыграет с «Томью» в рамках 32-го тура ФНЛ 24 марта. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Томь». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.28. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Шинника» за 3.00.

Форма команд

«Шинник» замыкает турнирную таблицу ФНЛ , находясь на 22-й строчке. Клуб набрал 17 пунктов. Команда ужасна в последних матчах и никак не может прервать свою плохую серию. Поединок против «Томи» может быть тем единственным шансом насладиться победой в последних матчах сезона.

«Томь» находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 21 очко. Последние матчи с участием этого клуба такие же удручающие, как и у «Шинника», команда перестала побеждать и регулярно теряет очки.

Информация для ставок

«Томь» не выигрывает четыре матча кряду

У «Шинника» 20 пропущенных голов в последних пяти играх

«Шинник» не может победить в ФНЛ вот уже восемь матчей кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет «Шинник» — коэффициент 2.17. Еще одна актуальная ставка — обе забьют и ТБ 2,5 по коэффициенту 2.20. Оба клуба много пропускают в этом сезоне, особенно хозяева, здесь точно не обойдется без забитых мячей.

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