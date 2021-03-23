ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Шинник» — «Томь». Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

вчера, 23:59

«Шинник» сыграет с «Томью» в рамках 32-го тура ФНЛ 24 марта. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.013.502.31
Лига Ставок 3.05 3.35 2.30
Фонбет 3.05 3.50 2.25
Мелбет 3.02 3.42 2.32

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Томь». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.28. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Шинника» за 3.00.

Форма команд

«Шинник» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, находясь на 22-й строчке. Клуб набрал 17 пунктов. Команда ужасна в последних матчах и никак не может прервать свою плохую серию. Поединок против «Томи» может быть тем единственным шансом насладиться победой в последних матчах сезона.

«Томь» находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 21 очко. Последние матчи с участием этого клуба такие же удручающие, как и у «Шинника», команда перестала побеждать и регулярно теряет очки.

Информация для ставок

  • «Томь» не выигрывает четыре матча кряду
  • У «Шинника» 20 пропущенных голов в последних пяти играх
  • «Шинник» не может победить в ФНЛ вот уже восемь матчей кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет «Шинник» — коэффициент 2.17. Еще одна актуальная ставка — обе забьют и ТБ 2,5 по коэффициенту 2.20. Оба клуба много пропускают в этом сезоне, особенно хозяева, здесь точно не обойдется без забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Крылья Советов» — «Нефтехимик».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.48 1.85 1.97 1.44 2.78
Лига Ставок 2.65 1.46 1.85 1.93 1.47 2.65
Мелбет 1.89 1.98
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:45
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100