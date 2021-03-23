«Шинник» — «Томь». Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

«Шинник» сыграет с «Томью» в рамках 32-го тура ФНЛ 24 марта. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.
|
- : -
сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка считается «Томь». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.28. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Шинника» за 3.00.
Форма команд
«Шинник» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, находясь на 22-й строчке. Клуб набрал 17 пунктов. Команда ужасна в последних матчах и никак не может прервать свою плохую серию. Поединок против «Томи» может быть тем единственным шансом насладиться победой в последних матчах сезона.
«Томь» находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 21 очко. Последние матчи с участием этого клуба такие же удручающие, как и у «Шинника», команда перестала побеждать и регулярно теряет очки.
Информация для ставок
- «Томь» не выигрывает четыре матча кряду
- У «Шинника» 20 пропущенных голов в последних пяти играх
- «Шинник» не может победить в ФНЛ вот уже восемь матчей кряду
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет «Шинник» — коэффициент 2.17. Еще одна актуальная ставка — обе забьют и ТБ 2,5 по коэффициенту 2.20. Оба клуба много пропускают в этом сезоне, особенно хозяева, здесь точно не обойдется без забитых мячей.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Крылья Советов» — «Нефтехимик».