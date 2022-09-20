Шотландия – Украина. Прогноз на матч Лиги Наций (21.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа сборной Украины оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.95.
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сегодня, 21:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.58. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.
Форма команд
Шотландия после трех туров Лиги Наций смогла набрать шесть очков и на данный момент занимает второе место, отставая от Украины всего на один пункт. Команда хорошо выступает на своем стадионе, поэтому будет иметь хорошую возможность в этой игре побороться за лидерство в группе. В двух последних матчах сборная Шотландии разгромила Армению (4:1) и крупно уступила Ирландии (0:3).
Украина хорошо начала выступления в Лиге Наций и после трех туров возглавляет турнирную таблице с семью баллами, надеясь вернуться в дивизион А по итогам нынешнего розыгрыша. Тем не менее, предстоящий матч станет очень важным, ведь в случае поражения инициатива будет утеряна, а фаворитом станет соперник. В прошлой игре сборная Украины сыграла вничью с Ирландией (1:1), а ранее крупно обыграла Армению (3:0).
Информация для ставок
- Украина проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Шотландия проиграла только один матч из последних десяти на своем поле
- Два последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды играют достаточно стабильно, и игра между ними обещает быть напряженной. Предполагаем, что обе сборные смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.