Шотландия – Украина. Прогноз на матч Лиги Наций (21.09.2022)

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вчера, 13:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Шотландия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа сборной Украины оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.58. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

Шотландия после трех туров Лиги Наций смогла набрать шесть очков и на данный момент занимает второе место, отставая от Украины всего на один пункт. Команда хорошо выступает на своем стадионе, поэтому будет иметь хорошую возможность в этой игре побороться за лидерство в группе. В двух последних матчах сборная Шотландии разгромила Армению (4:1) и крупно уступила Ирландии (0:3).

Украина хорошо начала выступления в Лиге Наций и после трех туров возглавляет турнирную таблице с семью баллами, надеясь вернуться в дивизион А по итогам нынешнего розыгрыша. Тем не менее, предстоящий матч станет очень важным, ведь в случае поражения инициатива будет утеряна, а фаворитом станет соперник. В прошлой игре сборная Украины сыграла вничью с Ирландией (1:1), а ранее крупно обыграла Армению (3:0).

Информация для ставок

Украина проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

Шотландия проиграла только один матч из последних десяти на своем поле

Два последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды играют достаточно стабильно, и игра между ними обещает быть напряженной. Предполагаем, что обе сборные смогут поразить ворота соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.