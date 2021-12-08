«Штурм» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 11:50

«Штурм» примет «Монако» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок запланирован на 9 декабря 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущую встречу.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Монако». Поставить на победу французов можно по коэффициенту 1.77. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа хозяев поля в 4.30.

Форма команд

«Штурм» расположился в нынешнем сезоне на последней строчке в группе В. У команды один балл. Всего «Штурм» сыграл один раз вничью и проиграл в четырех встречах. У коллектива два забитых и девять пропущенных.

У «Монако» в нынешнем сезоне 11 баллов и первая строчка в турнирной таблице группы В. Команда выиграла три поединка, дважды играла вничью и не проигрывала в ЛЕ . Коллектив из Франции забил шесть голов и пропустил три мяча.

Информация для ставок

● «Монако» не проигрывает вот уже семь игр кряду

● У «Штурма» одна победа в десяти последних матчах

● У «Монако» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40. «Монако» за последние несколько игр забил восемь голов, у «Штурма» с голами также все очень даже неплохо. Эти команды могут выдать замечательное голевое шоу в Лиге Европы.