«Штутгарт» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

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вчера, 09:33

Ставки букмекеров

Букмекеры считают минимальными фаворитами хозяев и предлагают коэффициент на их победу – 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Байера», могут поставить по коэффициенту 2.75. Коэффициент на ничью составляет 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.73, в то время как низовой исход оценивается по 2.13. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Штутгарту» сейчас очень важно набирать очки в каждой оставшейся встрече, ведь команда борется за право остаться в Бундеслиге. На данный момент коллектив занимает 16 место с 30 баллами, которое дает право сыграть в стыковых матча плей-офф за право остаться в элитном дивизионе. Тем не менее, отрыв от ближайшего соперника всего два пункта, поэтому хозяева могут решить все без нервных поединков после завершения сезона. Два последних матча «Штутгарта» завершились поражениями от «Герты» (1:2) и «Айнтрахта» (2:3).

«Байер» на данный момент больше сосредоточен на ответном матче с «Ромой» в Лиге Европы, ведь первый он проиграл с минимальным счетом (0:1). В Бундеслиге «фармацевты» идут на шестом месте с 48 баллами и опережают «Вольфбсург» всего на два очка. В прошлом матче Бундеслиги «Байер» уступил на своем поле «Кельну» (1:2), а ранее поделил очки с «Унионом» (0:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Байер» выиграл четыре последних матча со «Штутгартом»

Прогноз

«Байер» имеет хорошую статистику личных встреч со «Штутгартом», но в этой ситуации шансов на победу больше у хозяев. Предлагаем сделать ставку на них по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.