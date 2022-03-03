«Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

1646301867

вчера, 13:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Боруссии» М линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.31. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.71. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.14. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

У «Боруссии» М нынешний сезон откровенно не заладился и скорее всего, команду ждут серьезные изменения в летнем перерыве. На данный момент коллектив занимает 13 место и набрал 27 очков, опережая зону вылета всего на четыре пункта. Клуб имеет хорошие шансы набрать три очка в поединке с аутсайдером и укрепить свое положение. В двух прошлых матчах «Боруссия» М сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и крупно проиграла «Боруссии» Д (0:6).

«Штутгарт» идет на предпоследнем месте в чемпионате и ему грозит понижение в классе, которое очень негативно скажется на клубе. В активе команды 19 очков, чего недостаточно чтобы чувствовать себя в безопасности. Команда пропустила 45 мячей, что является одним из худших результатов в Бундеслиге, поэтому тренерскому штабу следует поработать над обороной. В прошлом туре «Штутгарт» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а ранее «Бохум» сыграл (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М выиграл только два поединка из последних десяти на выезде

«Штутгарт» выиграл только два матча из пяти последних с «Боруссией» М на своем поле

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не показывают результатов, которых ждут болельщики и имеют хороший шанс набрать очки. Предполагаем, что коллективы как минимум по одному разу смогут отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Фонбет.