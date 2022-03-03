Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

вчера, 13:04
Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Боруссии» М линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.31. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.023.792.34
Фонбет 3.15 3.70 2.18
Мелбет 3.20 3.84 2.25
1XBET 3.20 3.84 2.25
BetBoom 3.19 3.74 2.21

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.71. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.14. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

У «Боруссии» М нынешний сезон откровенно не заладился и скорее всего, команду ждут серьезные изменения в летнем перерыве. На данный момент коллектив занимает 13 место и набрал 27 очков, опережая зону вылета всего на четыре пункта. Клуб имеет хорошие шансы набрать три очка в поединке с аутсайдером и укрепить свое положение. В двух прошлых матчах «Боруссия» М сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и крупно проиграла «Боруссии» Д (0:6).

«Штутгарт» идет на предпоследнем месте в чемпионате и ему грозит понижение в классе, которое очень негативно скажется на клубе. В активе команды 19 очков, чего недостаточно чтобы чувствовать себя в безопасности. Команда пропустила 45 мячей, что является одним из худших результатов в Бундеслиге, поэтому тренерскому штабу следует поработать над обороной. В прошлом туре «Штутгарт» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а ранее «Бохум» сыграл (1:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» М выиграл только два поединка из последних десяти на выезде
  • «Штутгарт» выиграл только два матча из пяти последних с «Боруссией» М на своем поле
  • Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не показывают результатов, которых ждут болельщики и имеют хороший шанс набрать очки. Предполагаем, что коллективы как минимум по одному разу смогут отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.34 2.23 1.72 1.75 2.18
Фонбет 2.18 1.70
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:45
Если отбросить ужасное выступление главного аутсайдера нынешней немецкой Бундеслиги клуба Гройтер Фюрт, который явно не вписался в компанию сильнейших, то именно Штутгарт является сейчас наиболее слабым звеном из завсегдатаев высшего дивизиона. Ведь "швабы" хромают на обе ноги и болеют на протяжении всего идущего первенства, так и не выздоравливающие не смотря на все усилия руководства, меняющего тренеров, тасующего основной состав и т.п. Что касается Боруссии, то она, по крайней мере, еще подает признаки полной жизни в действующем чемпионате. Да порой так, что не могут унести ноги даже гранды типа крутячей мюнхенской Баварии, которая недавно попала под копыта "жеребцов" у себя дома и фактически сенсационно уступила им со счетом 1:2.Считаю, что если не случится ничего экстраординарного, то гораздо более стабильная и ровная Боруссия спокойно наберет в этой встрече необходимые ей очки. По возможности нанеся как можно больше урона стремительно тонущему Штутгарту...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 