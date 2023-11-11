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«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (11.11.2023)

вчера, 10:20
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Боруссии» Д линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.862.78
Лига Ставок 2.33 3.80 2.70
Pari 2.60 3.75 2.70

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.45.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд наладила свои результаты в Лиге Чемпионов и имеет отличные шансы на выход плей-офф, но в Бундеслиге у «шмелей» не все так просто. Команда на данный момент занимает четвертое место с 21 баллом и уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям. В случае победы гости точно поднимутся на одну позицию, а от лидера их сейчас отделяет уже семь пунктов. В матче Лиги Чемпионов «Боруссия» Д обыграла на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), а в Бундеслиге разгромно проиграла «Баварии» (0:4).

«Штутгарт» после очень удачного старта стал терять очки и понемногу опускаться вниз. Коллектив еще удерживает третье место с 21 баллом, но потеря очков в предстоящей встрече наверняка определит их еще ниже в турнирной таблице. В случае победы у команды будет возможность закрепиться в первой тройке еще на пару поединков. Два последних матча «Штутгарта» завершились поражением от «Хайденхайма» в чемпионате (0:2) и минимальной победой в кубке над «Унион» (1:0).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Боруссии» Д закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Штутгарт» проиграл четыре из пяти последних поединков клубу из Дортмунда
  • 14 из 15 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

У обеих команд есть проблемы в чемпионате, поэтому победитель в личной встрече получит не только три очка, но и дополнительный заряд уверенности. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.60 1.22 2.62 1.53 2.10 1.81
Лига Ставок 2.58 1.51 2.08 1.77
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:00
Думается, что через такое комбо гости смотрятся увереннее, чем хозяева. В последних 2-х матчах чемпионата Штутгарт смотрелся слабее не самых сильных соперников, команда словила спад, тогда как гости куда более опытные и мастеровитее в плане игры на дистанции. Игра с Ньюкаслом показала, что шмели далеки от кризиса. Со швабами наша ставка проходила в 5-ти последних играх (в прошлом году были 3-3 в Штутгарте и 5-0 в Дортмунде в пользу хозяев), спад хозяев на руку гостям, так что берем их с иксом через небольшой верх на классе.
Гость
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