«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (11.11.2023)

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вчера, 10:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Боруссии» Д линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.45.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд наладила свои результаты в Лиге Чемпионов и имеет отличные шансы на выход плей-офф, но в Бундеслиге у «шмелей» не все так просто. Команда на данный момент занимает четвертое место с 21 баллом и уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям. В случае победы гости точно поднимутся на одну позицию, а от лидера их сейчас отделяет уже семь пунктов. В матче Лиги Чемпионов «Боруссия» Д обыграла на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), а в Бундеслиге разгромно проиграла «Баварии» (0:4).

«Штутгарт» после очень удачного старта стал терять очки и понемногу опускаться вниз. Коллектив еще удерживает третье место с 21 баллом, но потеря очков в предстоящей встрече наверняка определит их еще ниже в турнирной таблице. В случае победы у команды будет возможность закрепиться в первой тройке еще на пару поединков. Два последних матча «Штутгарта» завершились поражением от «Хайденхайма» в чемпионате (0:2) и минимальной победой в кубке над «Унион» (1:0).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Боруссии» Д закончились исходом «обе забьют — нет»

«Штутгарт» проиграл четыре из пяти последних поединков клубу из Дортмунда

14 из 15 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

У обеих команд есть проблемы в чемпионате, поэтому победитель в личной встрече получит не только три очка, но и дополнительный заряд уверенности. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.