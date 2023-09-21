«Штутгарт» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.09.2023)

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вчера, 14:23

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Дармштадта», могут поставить по коэффициенту 7.8. Коэффициент на ничью составляет 5.1.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по 1.82, в то время как низовой исход оценивается по 1.98 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Штутгарт» сделал выводы после прошлого сезона и очень мощно начал новый футбольный год. На данный момент коллектив занимает четвертое место с девятью баллами и отстает от лидеров всего на один пункт. В домашнем матче с новичком Бундеслиги, хозяевам нельзя терять очки, если они хотят задержать в группе лидеров. Два последних матча «Штутгарта» завершились победой над «Майнцом» (3:1) и разгромом «Фрайбурга» (5:0).

«Дармштадт» после четырех туров нового сезона является одной из худших команд Бундеслиги и смог набрать всего один балл. Команда еще не адаптировалась в элитном дивизионе, однако с этим нельзя затягивать, иначе можно оказаться в сложном положении в середине сезона. В прошлом туре «Дармштадт» не смог удержать победу в игре с «Боруссией» М (3:3), а ранее крупно проиграл на выезде «Байеру» (1:5).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Дармштадт» не может победить на протяжении последних 11 поединков

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Штутгарт» показывает отличный футбол и достойные результаты, и мы предполагаем, что в этот раз у клуба не будет проблем с «Дармштадтом». Предлагаем сделать ставку на фору (-1) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.