«Штутгарт» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Дармштадта», могут поставить по коэффициенту 7.8. Коэффициент на ничью составляет 5.1.
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сегодня, 21:30
Тотал больше 3 мячей предлагают взять по 1.82, в то время как низовой исход оценивается по 1.98 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Штутгарт» сделал выводы после прошлого сезона и очень мощно начал новый футбольный год. На данный момент коллектив занимает четвертое место с девятью баллами и отстает от лидеров всего на один пункт. В домашнем матче с новичком Бундеслиги, хозяевам нельзя терять очки, если они хотят задержать в группе лидеров. Два последних матча «Штутгарта» завершились победой над «Майнцом» (3:1) и разгромом «Фрайбурга» (5:0).
«Дармштадт» после четырех туров нового сезона является одной из худших команд Бундеслиги и смог набрать всего один балл. Команда еще не адаптировалась в элитном дивизионе, однако с этим нельзя затягивать, иначе можно оказаться в сложном положении в середине сезона. В прошлом туре «Дармштадт» не смог удержать победу в игре с «Боруссией» М (3:3), а ранее крупно проиграл на выезде «Байеру» (1:5).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Дармштадт» не может победить на протяжении последних 11 поединков
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
«Штутгарт» показывает отличный футбол и достойные результаты, и мы предполагаем, что в этот раз у клуба не будет проблем с «Дармштадтом». Предлагаем сделать ставку на фору (-1) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.