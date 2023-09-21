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«Штутгарт» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.09.2023)

вчера, 14:23
Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Дармштадта», могут поставить по коэффициенту 7.8. Коэффициент на ничью составляет 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.405.277.93
Лига Ставок 1.42 5.20 7.20

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по 1.82, в то время как низовой исход оценивается по 1.98 «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Штутгарт» сделал выводы после прошлого сезона и очень мощно начал новый футбольный год. На данный момент коллектив занимает четвертое место с девятью баллами и отстает от лидеров всего на один пункт. В домашнем матче с новичком Бундеслиги, хозяевам нельзя терять очки, если они хотят задержать в группе лидеров. Два последних матча «Штутгарта» завершились победой над «Майнцом» (3:1) и разгромом «Фрайбурга» (5:0).

«Дармштадт» после четырех туров нового сезона является одной из худших команд Бундеслиги и смог набрать всего один балл. Команда еще не адаптировалась в элитном дивизионе, однако с этим нельзя затягивать, иначе можно оказаться в сложном положении в середине сезона. В прошлом туре «Дармштадт» не смог удержать победу в игре с «Боруссией» М (3:3), а ранее крупно проиграл на выезде «Байеру» (1:5).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Дармштадт» не может победить на протяжении последних 11 поединков
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Штутгарт» показывает отличный футбол и достойные результаты, и мы предполагаем, что в этот раз у клуба не будет проблем с «Дармштадтом». Предлагаем сделать ставку на фору (-1) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.53 1.24 2.62 1.53 2.01 1.88
Лига Ставок 2.53 1.53 2.01 1.83
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 15:01
Так что выглядит "лилии" пока слабо и уж точно на фоне Штутгарта. У команды нет проблем в атаке, забив 16 голов аж за 3 встречи. Первые сильны и дома - 3 победы кряду прямо сейчас у Штутгарта в одноименном городе. У Дармштадта же на выезде та же картина, но уже зеркальная - серия из поражений. На выезде Дармштадт всего гол забил за 3 противостояния. А пропустил 9 мячей. К слову, Штутгарт дома в 3 играх имеет 2 "сухаря". Поэтому все карты в этом матче у первых для победы, и скорее всего комфортной. В конце еще плюс к исходу можно закинуть тем, что Дармштадт возможно в этом поединке не досчитается восьми футболистов. Поэтому мой выбор ф-1 на первую команду.
Гость
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