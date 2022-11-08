«Штутгарт» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

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вчера, 08:35

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Герты», могут поставить по коэффициенту 3.75. Коэффициент на ничью составляет 3.75

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Штутгарт» набрал шесть очков в пяти последних турах Бундеслиги, однако это все еще не помогло команде выбраться из зоны вылета. Коллектив идет на 16 месте с 11 баллами, и чтобы преодолеть еще несколько ступенек, очень нуждается в победе в предстоящем поединке. Две последние игры «Штутгарта» завершились поражением от «Боруссии» М (1:3) и победой над «Аугсбургом» (2:1).

«Герта» продолжает балансировать между зоной вылета и недалекими от нее местами и сейчас она опережает ближайшего конкурента только по дополнительным характеристикам. Берлинский клуб также набрал 11 баллов и матч со «Штуттгартом» станет определяющим, ведь победитель сможет оторваться от преследователя на три балла. В прошлом туре «Герта» все же уступила на своем поле «Баварии» (2:3), а ранее проиграла «Вердеру» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Герта» уступила только в трех поединках из последних десяти во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.