«Штутгарт» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Герты», могут поставить по коэффициенту 3.75. Коэффициент на ничью составляет 3.75
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2 : 1
завершен
вчера, 22:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.1. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Штутгарт» набрал шесть очков в пяти последних турах Бундеслиги, однако это все еще не помогло команде выбраться из зоны вылета. Коллектив идет на 16 месте с 11 баллами, и чтобы преодолеть еще несколько ступенек, очень нуждается в победе в предстоящем поединке. Две последние игры «Штутгарта» завершились поражением от «Боруссии» М (1:3) и победой над «Аугсбургом» (2:1).
«Герта» продолжает балансировать между зоной вылета и недалекими от нее местами и сейчас она опережает ближайшего конкурента только по дополнительным характеристикам. Берлинский клуб также набрал 11 баллов и матч со «Штуттгартом» станет определяющим, ведь победитель сможет оторваться от преследователя на три балла. В прошлом туре «Герта» все же уступила на своем поле «Баварии» (2:3), а ранее проиграла «Вердеру» (0:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Штутгарта» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Герта» уступила только в трех поединках из последних десяти во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.