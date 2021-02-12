«Штутгарт» — «Герта». Прогноз на матч чемпионата Германии (13.02.2021)

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сегодня, 05:24

В 21-м туре Бундеслиги «Штутгарт» примет одного из аутсайдеров турнира «Герту». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Штутгарта» букмекерская контора Мелбет предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.33. Ничейный результат котируется в 3.1, а победа гостей принесет выигрыш с коэффициентом 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 3 по коэффициенту 2. Букмекеры не очень верят в серьёзную результативность встречи и предлагают коэффициент 1.87 на ТМ 3. Ставка «обе забьют» доступна за 1.51.

Форма команд

«Герта» за последний месяц очень сильно сдала в игре и результатах. Команда имеет серию поражений из нескольких матчей и не может продемонстрировать свои лучшие качества. Отрыв от зоны вылета сократился до четырех пунктов. В последних двух турах «Герта» проиграла «Баварии» (0:1) и «Айнтрахту» (1:3).

«Штутгарт» занимает 10-е место в таблице Бундеслиги и показывает неуверенную игру. За последние несколько матчей клуб смог одержать одну победу над аутсайдером «Майнцем» (2:0). Также в последних турах «Штутгарт» уступил на выезде «Фрайбургу» (1:2) и «Байеру» (2:5). В середине недели команда вылетела из кубка Германии, уступив «Боруссии М» (1:2).

Информация для ставок

«Герта» не может выиграть шесть матчей подряд

«Штутгарт» проиграл четыре последних матча из пяти во всех турнирах

«Штутгарт» выиграл три последних домашних матча с «Гертой»

В шести последних выездных матчах «Герта» забила три мяча

Прогноз

Предполагаем, что «Штутгарт», являясь фаворитом матча, сможет навязать сопернику свой стиль игры, что в конечном результате приведет команду к победе. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.33.