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«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2024)

вчера, 16:24
Штутгарт

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Майнца», могут поставить по коэффициенту 7.3. Коэффициент на ничью составляет 4.6.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.72, в то время как низовой исход оценивается по 2.13. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Штутгарт» на днях покинул кубок Германии проиграв «Байеру» (2:3), однако теперь команда может сосредоточиться на чемпионате. Коллектив занимает третье место с 40 баллами и на три пункта опережает «Боруссию» Дортмунд. Чтобы завершить сезон в топ-4 и попасть в Лигу Чемпионов хозяевам предстоит еще много работы. В последней игре Бундеслиги «Штутгарт» уверенно справился на выезде с «Фрайбургом» (3:1).

«Майнц» может только мечтать о таких результатах, как у соперника. Клуб идет в зоне вылета, а именно на 17 месте с 12 баллами и уступает спасительному 15 месту целых шесть очков, что говорит уже о проблемах, которые нужно решать. Вряд ли гостям удастся забрать очки на выезде у третьей команды в таблице, но и чудеса в футбол иногда случаются. Два последних матча «Майнца» закончились ничьей с «Унионом» (1:1) и минимальным поражением от «Вердера» (0:1).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл пять матчей из десяти последних при четырех поражениях
  • Четыре их пяти последних матчей «Майнца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей с «Майнцом»
  • Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
pkxpsakg2jap
pkxpsakg2jap
сегодня в 00:23
“Майнц” может преподнести сюрприз, если покажет свою лучшую игру.
m35t56njvpwy
m35t56njvpwy
сегодня в 00:22
Думаю, что “Штутгарт” должен уверенно выигрывать этот матч.
zxdy49jdv8cn
zxdy49jdv8cn
сегодня в 00:21
“Штутгарт” является фаворитом матча.
kzxabdvmd8y6
kzxabdvmd8y6
сегодня в 00:20
“Штутгарт” выиграет матч, так как находится в лучшей форме и турнирной ситуации, чем “Майнц”.
shlomo
shlomo
вчера в 18:20
Обмен голами в этом матче мы увидим.. а вот кто забьет еще один, тот и выиграет
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 16:58
Победа хозяев поля и гости не забьют.
Гость
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