«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2024)

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вчера, 16:24

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Майнца», могут поставить по коэффициенту 7.3. Коэффициент на ничью составляет 4.6.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.72, в то время как низовой исход оценивается по 2.13. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Штутгарт» на днях покинул кубок Германии проиграв «Байеру» (2:3), однако теперь команда может сосредоточиться на чемпионате. Коллектив занимает третье место с 40 баллами и на три пункта опережает «Боруссию» Дортмунд. Чтобы завершить сезон в топ-4 и попасть в Лигу Чемпионов хозяевам предстоит еще много работы. В последней игре Бундеслиги «Штутгарт» уверенно справился на выезде с «Фрайбургом» (3:1).

«Майнц» может только мечтать о таких результатах, как у соперника. Клуб идет в зоне вылета, а именно на 17 месте с 12 баллами и уступает спасительному 15 месту целых шесть очков, что говорит уже о проблемах, которые нужно решать. Вряд ли гостям удастся забрать очки на выезде у третьей команды в таблице, но и чудеса в футбол иногда случаются. Два последних матча «Майнца» закончились ничьей с «Унионом» (1:1) и минимальным поражением от «Вердера» (0:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл пять матчей из десяти последних при четырех поражениях

Четыре их пяти последних матчей «Майнца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей с «Майнцом»

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.