«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Майнца», могут поставить по коэффициенту 7.3. Коэффициент на ничью составляет 4.6.
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завтра, 17:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.72, в то время как низовой исход оценивается по 2.13. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Штутгарт» на днях покинул кубок Германии проиграв «Байеру» (2:3), однако теперь команда может сосредоточиться на чемпионате. Коллектив занимает третье место с 40 баллами и на три пункта опережает «Боруссию» Дортмунд. Чтобы завершить сезон в топ-4 и попасть в Лигу Чемпионов хозяевам предстоит еще много работы. В последней игре Бундеслиги «Штутгарт» уверенно справился на выезде с «Фрайбургом» (3:1).
«Майнц» может только мечтать о таких результатах, как у соперника. Клуб идет в зоне вылета, а именно на 17 месте с 12 баллами и уступает спасительному 15 месту целых шесть очков, что говорит уже о проблемах, которые нужно решать. Вряд ли гостям удастся забрать очки на выезде у третьей команды в таблице, но и чудеса в футбол иногда случаются. Два последних матча «Майнца» закончились ничьей с «Унионом» (1:1) и минимальным поражением от «Вердера» (0:1).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл пять матчей из десяти последних при четырех поражениях
- Четыре их пяти последних матчей «Майнца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Штутгарт» выиграл три из пяти последних матчей с «Майнцом»
- Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.