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«Цюрих» — «Серветт». Прогноз на матч швейцарской Суперлиги (29.01.2022)

вчера, 22:53

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не отдают явного предпочтения ни одной из команд. Поставить на победу «Цюриха» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1, а поверить в успех «Серветта» можно по коэффициенту 3.16. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.82.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.09 3.88 3.22
1XBET 2.09 3.88 3.22
BetBoom 2.03 3.83 3.32

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.43. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Цюрих» идет на первом месте и имеет солидный отрыв от преследователей в виде семи и восьми очков. Команда была очень хороша в конце прошлого года о чем свидетельствует серия из пяти побед подряд. В рамках подготовки к возобновлению сезона коллектив провел товарищеские матчи против «Погони» и «Виля» и завершил их со счетом (1:1) и (1:0).

«Серветт» расположился на пятом месте с отставанием от третьего места в семь пунктов. Команда также готовилась к возвращению через товарищеские встречи и сначала проиграла «Янг Бойзу» (2:4), но затем уверенно переиграла «Сьон» (2:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Цюриха» составляет восемь игр (шесть побед и две ничьих)
  • «Серветт» выиграл четыре из пяти последних выездных поединков
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
  • Забивная серия «Серветта» насчитывает двенадцать матчей, «Цюриха» — восемь

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля, и желают взять максимальное количество очков. Тяжело сказать, кто окажется сильнее после длительной паузы, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.82 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 2.41 1.54
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:39
Победа или ничья команды Цюрих в этом матче. Удачи
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