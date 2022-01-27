«Цюрих» — «Серветт». Прогноз на матч швейцарской Суперлиги (29.01.2022)

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вчера, 22:53

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не отдают явного предпочтения ни одной из команд. Поставить на победу «Цюриха» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1, а поверить в успех «Серветта» можно по коэффициенту 3.16. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.82.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.43. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Цюрих» идет на первом месте и имеет солидный отрыв от преследователей в виде семи и восьми очков. Команда была очень хороша в конце прошлого года о чем свидетельствует серия из пяти побед подряд. В рамках подготовки к возобновлению сезона коллектив провел товарищеские матчи против «Погони» и «Виля» и завершил их со счетом (1:1) и (1:0).

«Серветт» расположился на пятом месте с отставанием от третьего места в семь пунктов. Команда также готовилась к возвращению через товарищеские встречи и сначала проиграла «Янг Бойзу» (2:4), но затем уверенно переиграла «Сьон» (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Цюриха» составляет восемь игр (шесть побед и две ничьих)

«Серветт» выиграл четыре из пяти последних выездных поединков

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Забивная серия «Серветта» насчитывает двенадцать матчей, «Цюриха» — восемь

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля, и желают взять максимальное количество очков. Тяжело сказать, кто окажется сильнее после длительной паузы, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.82 в букмекерской конторе Фонбет.