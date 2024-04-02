«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч кубка России (02.04.2024)

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сегодня, 12:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо», на который можно поставить по коэффициенту 1.57. Сделать выбор в пользу « СКА -Хабаровск» предлагается по 6.7. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 4.4.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

« СКА -Хабаровск» продолжает свои выступления в пути регионов кубка России и хочет зайти в этом турнире как можно дальше. В этот раз хозяевам будет противостоять самый сложный соперник из тех, которые встречались до этого – «Динамо» Москва. Проход в следующий раунд станет настоящей сенсацией и праздником в городе. Два последних матча « СКА -Хабаровск» завершились победами в чемпионате на д «Соколом» (3:1) и «Торпедо» (2:0).

«Динамо» Москва провалило два последних матча, одним из которых был вылет из верхней сетки кубка России от «Зенита» (0:2). Команде важно как можно быстрее пережить этот период и снова начать побеждать, ведь коллектив все еще имеет шансы на чемпионство и занимает третье место с 38 баллами, отставая от лидера на три пункта. В последнем матче РПЛ «Динамо» Москва неожиданно крупно проиграло «Ростову» на своем стадионе (1:4).

Информация для ставок

«Динамо» Москва проиграло три матча из десяти последних во всех турнирах

« СКА -Хабаровск» проиграл только один домашний поединок из десяти последних

-Хабаровск» проиграл только один домашний поединок из десяти последних «Динамо» Москва оказалось сильнее клуба из Хабаровска во всех пяти матчах между клубами

Прогноз

«Динамо» обязано выигрывать и продолжать свой путь в кубке России дальше и даже далекий переезд не станет оправданием в случае вылета. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.