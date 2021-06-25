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«Слиго Роверс» — «Богемиан». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (26.06.2021)

вчера, 23:32

В 18-м туре высшего дивизиона Ирландии «Слиго Роверс» сыграет с футбольным клубом «Богемиан». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.503.452.18
Лига Ставок 3.60 3.20 2.14
Фонбет 3.60 3.35 2.10
Мелбет 3.52 3.24 2.18
1XBET 3.52 3.24 2.18

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами встречи (по мнению букмекеров) являются гости. Поставить на победу «Богемиана» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.33. На победу хозяев предлагается коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Форма команд

«Слиго Роверс» занимает третье место в турнирной таблице и на пять очков опережает своего нынешнего соперника. В предыдущих трех турах команда взяла всего одно очко, сыграв вничью с «Дерри Сити» (1:1).

«Богемиан» набрал прекрасную форму и в последних играх набрал семь зачетных балов. Команда желает продолжать свою беспроигрышную серию и радовать болельщиков положительными результатами.

Информация для ставок

• Семь из девяти последних поединков «Слиго Ровес» завершились результатом ТМ 2.5
• «Богемиан» не проигрывает пять матчей подряд
• Предыдущая встреча между этими клубами завершилась победой «Слиго Роверс» (3:1)
• «Богемиан» забивает на выезде в семи играх кряду

Прогноз

Здесь мы увидим встречу равных команд, которые соседствуют по турнирной таблице. Вряд ли кто-то будет иметь тотальное преимущество. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.73 1.65 2.33
Лига Ставок 1.93 1.82 1.52 2.43
Мелбет 1.59 2.51
1XBET 1.59 2.51
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:38
Хозяева не проиграют
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