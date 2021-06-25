«Слиго Роверс» — «Богемиан». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (26.06.2021)

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вчера, 23:32

В 18-м туре высшего дивизиона Ирландии «Слиго Роверс» сыграет с футбольным клубом «Богемиан». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами встречи (по мнению букмекеров) являются гости. Поставить на победу «Богемиана» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.33. На победу хозяев предлагается коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Форма команд

«Слиго Роверс» занимает третье место в турнирной таблице и на пять очков опережает своего нынешнего соперника. В предыдущих трех турах команда взяла всего одно очко, сыграв вничью с «Дерри Сити» (1:1).

«Богемиан» набрал прекрасную форму и в последних играх набрал семь зачетных балов. Команда желает продолжать свою беспроигрышную серию и радовать болельщиков положительными результатами.

Информация для ставок

• Семь из девяти последних поединков «Слиго Ровес» завершились результатом ТМ 2.5

• «Богемиан» не проигрывает пять матчей подряд

• Предыдущая встреча между этими клубами завершилась победой «Слиго Роверс» (3:1)

• «Богемиан» забивает на выезде в семи играх кряду

Прогноз

Здесь мы увидим встречу равных команд, которые соседствуют по турнирной таблице. Вряд ли кто-то будет иметь тотальное преимущество. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».