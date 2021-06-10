«Слиго Роверс» — «Дрогеда Юнайтед». ‎Прогноз на матч Премьер-Лиги Ирландии (12.06.2021)

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вчера, 23:43

«Слиго Роверс» сыграет против «Дрогеда Юнайтед» в рамках очередного тура в Премьер-Лиге Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Слиго Роверс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу гостей за 4.00.

Форма команд

«Слиго Роверс» находится на первой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Слиго» находится в отличной форме, клуб часто набирает очки и много забивает. У команды есть все шансы взять чемпионство в нынешнем сезоне, осталось выиграть несколько поединков. «Слиго» будет играть на победу в грядущем матче.

«Дрогеда Юнайтед» имеет в активе 22 пункта. Команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Юнайтед» играет очень хорошо, за исключением одного матча, когда клуб проиграл. Также у «Дрогеды» очень хорошо получается играть в атаку, эта команда много забивает и может постоять за себя в очной встрече с таким мощным оппонентом, как «Слиго».

Информация для ставок

«Слиго» забил девять голов в пяти последних матчах

«Дрогеда Юнайтед» выиграл четыре матча из последних пяти

«Слиго» не проигрывает вот уже восемь игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на исход с учетом форы (+2) «Дрогеда Юнайтед» по коэффициенту 1.06. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Слиго» за 1.25.