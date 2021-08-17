«Слуцк» — «Витебск»: прогноз на матч чемпионата Беларуси (20.08.2021)

20 августа стартует 20-й тур чемпионата Беларуси. «Слуцк» на домашней арене сыграет против «Витебска». Оценив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч.
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20 августа 2021, 18:00
пятница
Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом грядущей встречи букмекеры считают хозяев поля. БК Фонбет предлагает поставить на победу «Слуцка» по коэффициенту 2.23, ничья идет за 3.28, а победа «Витебска» доступна по котировке 2.93.
Аналитики сервиса также считают, что предстоящий матч в Слуцке не будет результативным. Исход ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.78, ТБ(2,5) – 2.06.
Форма команд
По итогам 19-и сыгранных матчей в Высшей лиге «Слуцк» смог набрать 18 очков. По ходу чемпионата «сахарные» одержали четыре победы и шесть ничьих, проиграв девять поединков.
На данный момент «Слуцк» базируется на 13-м месте в общем зачете с преимуществом над зоной переходных игр в четыре балла. В последней игре чемпионата команда смогла победить в гостях «Торпедо-БелАЗ» (1:0).
«Витебск» находится в неважной форме. В чемпионате Беларуси горожане не могут победить на протяжении трех туров. В этой серии были зафиксированы поражения от «Торпедо» (0:1) и минского «Динамо» (1:3), а в прошлом туре команда разделила очки на домашней арене со «Славией» (2:2). В турнирной таблице первенства «Витебск» занимает седьмую строчку, набрав 24 очка.
Информация для ставок
- «Витебск» не уступал «Слуцку» в 3 прошлых очных встречах – две ничьи и одна победа
- «Слуцк» забивал и пропускал голы в 8 предыдущих матчах на своем поле во всех турнирах\
- Ставка на ОБЗ прошла в 3 прошлых гостевых поединках «Витебска»
Прогноз
В текущем розыгрыше Высшей лиги «Слуцк» и «Витебск» выступают без стабильности, поэтому ставки на основные исходы лучше пропустить. При этом, обе команды стабильно пропускают, но и оборону соперников они вскрывают тоже регулярно. Предлагаем рассмотреть исход на «обе забьют – да», который в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.89.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».