«Слуцк» — «Витебск»: прогноз на матч чемпионата Беларуси (20.08.2021)

1629212695

вчера, 18:04

20 августа стартует 20-й тур чемпионата Беларуси. «Слуцк» на домашней арене сыграет против «Витебска». Оценив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом грядущей встречи букмекеры считают хозяев поля. БК Фонбет предлагает поставить на победу «Слуцка» по коэффициенту 2.23, ничья идет за 3.28, а победа «Витебска» доступна по котировке 2.93.

Аналитики сервиса также считают, что предстоящий матч в Слуцке не будет результативным. Исход ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 2.06.

Форма команд

По итогам 19-и сыгранных матчей в Высшей лиге «Слуцк» смог набрать 18 очков. По ходу чемпионата «сахарные» одержали четыре победы и шесть ничьих, проиграв девять поединков.

На данный момент «Слуцк» базируется на 13-м месте в общем зачете с преимуществом над зоной переходных игр в четыре балла. В последней игре чемпионата команда смогла победить в гостях «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

«Витебск» находится в неважной форме. В чемпионате Беларуси горожане не могут победить на протяжении трех туров. В этой серии были зафиксированы поражения от «Торпедо» (0:1) и минского «Динамо» (1:3), а в прошлом туре команда разделила очки на домашней арене со «Славией» (2:2). В турнирной таблице первенства «Витебск» занимает седьмую строчку, набрав 24 очка.

Информация для ставок

«Витебск» не уступал «Слуцку» в 3 прошлых очных встречах – две ничьи и одна победа

«Слуцк» забивал и пропускал голы в 8 предыдущих матчах на своем поле во всех турнирах\

Ставка на ОБЗ прошла в 3 прошлых гостевых поединках «Витебска»

Прогноз

В текущем розыгрыше Высшей лиги «Слуцк» и «Витебск» выступают без стабильности, поэтому ставки на основные исходы лучше пропустить. При этом, обе команды стабильно пропускают, но и оборону соперников они вскрывают тоже регулярно. Предлагаем рассмотреть исход на «обе забьют – да», который в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.89.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».