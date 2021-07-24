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«Сморгонь» — «Ислочь»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (25.07.2021)

вчера, 12:38

В 17-м туре чемпионата Беларуси «Сморгонь» на стадионе «Юность» сыграет против «Ислочи».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.573.741.98
Мелбет 3.48 3.36 2.02
1XBET 3.48 3.36 2.02
BetBoom 3.55 3.35 2.06

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии букмекеры прогнозируют успех гостей. Ставки на победу «Ислочи» БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.89, ничья доступна за 3.70, а вероятность победы «Сморгони» оценивается котировкой 3.58.

Аналитики сервиса также полагают, что команды сыграют в открытом формате. Ставки на ТБ(2,5) голов можно взять за 1.66, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Сморгонь» не смогла себя проявить после перехода в Высшую лигу. К очередному туру чемпионата Беларуси команда подходит с одной победой при пяти ничьих и 10 поражениях.

В пяти прошлых турах лиги «Сморгонь» проиграла только дома «Гомелю» (1:2). В отчетный период команда также разделила очки с «Энергетиком» (2:2), «Минском» (2:2), «Динамо» Брест (2:2) и «Слуцком» (1:1).

«Ислочь» тоже сейчас не демонстрирует стабильных и положительных результатов. Команда идет на серии из 11 матчей без побед во всех турнирах, а в Высшей лиге она последний раз побеждала еще первого мая, когда в гостях был переигран «Нёман» (2:1). Набранные 17 очков позволяют «Ислочи» удерживаться на солидной дистанции от зоны прямого вылета.

Информация для ставок

• В 4 последних домашних матчах «Сморгони» забивали обе команды
• «Ислочь» забивала и пропускала голы в 4 из 5 последних гостевых поединков
• «Сморгонь» не проигрывала «Ислочи» во всех 3 домашних матчах – две победы и одна ничья

Прогноз

Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.71 1.67 2.21
Мелбет 1.78 2.01
1XBET 1.78 2.01
BetBoom 2.42 1.51 1.72 2.02 1.38 2.85
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Все комментарии
m2afg5zjqe7t
m2afg5zjqe7t
вчера в 17:46
«Ислочь» одержит победу.
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