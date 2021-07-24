«Сморгонь» — «Ислочь»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (25.07.2021)

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вчера, 12:38

В 17-м туре чемпионата Беларуси «Сморгонь» на стадионе «Юность» сыграет против «Ислочи».

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии букмекеры прогнозируют успех гостей. Ставки на победу «Ислочи» БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.89, ничья доступна за 3.70, а вероятность победы «Сморгони» оценивается котировкой 3.58.

Аналитики сервиса также полагают, что команды сыграют в открытом формате. Ставки на ТБ (2,5) голов можно взять за 1.66, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Сморгонь» не смогла себя проявить после перехода в Высшую лигу. К очередному туру чемпионата Беларуси команда подходит с одной победой при пяти ничьих и 10 поражениях.

В пяти прошлых турах лиги «Сморгонь» проиграла только дома «Гомелю» (1:2). В отчетный период команда также разделила очки с «Энергетиком» (2:2), «Минском» (2:2), «Динамо» Брест (2:2) и «Слуцком» (1:1).

«Ислочь» тоже сейчас не демонстрирует стабильных и положительных результатов. Команда идет на серии из 11 матчей без побед во всех турнирах, а в Высшей лиге она последний раз побеждала еще первого мая, когда в гостях был переигран «Нёман» (2:1). Набранные 17 очков позволяют «Ислочи» удерживаться на солидной дистанции от зоны прямого вылета.

Информация для ставок

• В 4 последних домашних матчах «Сморгони» забивали обе команды

• «Ислочь» забивала и пропускала голы в 4 из 5 последних гостевых поединков

• «Сморгонь» не проигрывала «Ислочи» во всех 3 домашних матчах – две победы и одна ничья

Прогноз

Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.