«Сочи» — «Арсенал Тула». Прогноз на матч чемпионата России (27.02.2021)

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сегодня, 09:16

20-й тур чемпионата России подарит нам противостояние двух команд с разных полюсов турнирной таблицы. «Сочи» на своем стадионе принимает «Арсенал» из Тулы. Матч состоится 27 февраля 2021 года. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам — коэффициент 1.78 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Арсенала» будет стоить 5.2, ничью можно поставить за 3.35. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 2.03.

Вероятность низового матча составляет 1.64 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2,5) оценивается в 2.25.

Форма команд

«Сочи» удивляет всех болельщиков и экспертов в нынешнем сезоне. Команда на протяжении всего турнира держится в группе лидеров и сейчас находится на четвертом месте в таблице. Отставание клуба от «Зенита» составляет восемь очков. «Сочи» провели единственный официальный матч после перерыва против «Краснодара» в Кубке России (2:1).

«Арсенал Тула» продолжает бороться за выживание в РПЛ и отстает от «безопасного» 12-го места на семь очков. Команда удивила своей победой над «Зенитом» в Кубке России несколько дней назад (2:1), однако главным приоритетом клуба должно стать сохранение прописки в Премьер-лиге России.

Информация для ставок

«Сочи» выиграл три последних матча чемпионата

«Арсенал Тула» не может выиграть в РПЛ уже девять матчей

уже девять матчей Последние три матча команд завершились ставкой «обе забьют»

За три очных матча между коллективами «Сочи» ни разу не смог победить

Прогноз

Вряд ли стоит ожидать открытого футбола. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 голов в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.18.