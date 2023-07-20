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«Сочи» — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (23.07.2023)

вчера, 16:16
Сочи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.75. Сделать выбор в пользу «Балтики» предлагается по 4.4, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.813.864.27

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Сочи» оставил о себе не лучшее впечатление в прошлом сезоне и финишировал даже не в первой пятерке. В нынешнем сезоне коллектив постарается выступить лучше и уже в первом туре с новичком РПЛ может постараться набрать стартовые три пункта. В двух последних товарищеских поединках «Сочи» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и разгромил «Енисей» (5:2).

«Балтика» только начинает свой путь в РПЛ и будет биться с каждым оппонентом, так как имеет огромную мотивацию доказать, что способна конкурировать в сильнейшем дивизионе России. В первом выездном матче с «Сочи», который уже не так силен, как полтора года назад, подопечные Сергея Игнашевича постараются зацепиться хотя бы за ничью. В прошлой товарищеской игре «Балтика» разгромила «Ислочь» (5:0), а ранее переиграла «Локомотив» (1:0).

Информация для ставок

  • «Балтика» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Сочи» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Сочи» выиграл три последних поединка у «Балтики»

Прогноз

В первом туре сложно предсказать, как команды будут выглядеть и поэтому предлагаем обратить внимание на статистику. Рекомендуем сделать ставку на результативный матч, а именно на вариант тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.49 1.85 1.98 1.46 2.74
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
Балтика свой дебютный матч будет стараться не проиграть, уделит большее внимание обороне. ТМ (2,5)
Гость
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