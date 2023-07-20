«Сочи» — «Балтика». Прогноз на матч чемпионата России (23.07.2023)

1689858980

вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.75. Сделать выбор в пользу «Балтики» предлагается по 4.4, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Сочи» оставил о себе не лучшее впечатление в прошлом сезоне и финишировал даже не в первой пятерке. В нынешнем сезоне коллектив постарается выступить лучше и уже в первом туре с новичком РПЛ может постараться набрать стартовые три пункта. В двух последних товарищеских поединках «Сочи» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и разгромил «Енисей» (5:2).

«Балтика» только начинает свой путь в РПЛ и будет биться с каждым оппонентом, так как имеет огромную мотивацию доказать, что способна конкурировать в сильнейшем дивизионе России. В первом выездном матче с «Сочи», который уже не так силен, как полтора года назад, подопечные Сергея Игнашевича постараются зацепиться хотя бы за ничью. В прошлой товарищеской игре «Балтика» разгромила «Ислочь» (5:0), а ранее переиграла «Локомотив» (1:0).

Информация для ставок

«Балтика» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Сочи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сочи» выиграл три последних поединка у «Балтики»

Прогноз

В первом туре сложно предсказать, как команды будут выглядеть и поэтому предлагаем обратить внимание на статистику. Рекомендуем сделать ставку на результативный матч, а именно на вариант тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.