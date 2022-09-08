«Сочи» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (09.09.2022)

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сегодня, 11:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.98. Сделать выбор в пользу «Динамо» М предлагается по 3.7, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Сочи» в последних играх заметно сдал в результатах и набрал только семь очков в пяти последних турах РПЛ . Команда занимает седьмое место с 13 баллами, и чтобы подняться как можно выше, ей необходимо обыгрывать прямых конкурентов, а в этом матче такой шанс будет. Два последних матча «Сочи» завершились поражениями от «Краснодара» в чемпионате (1:2) и «Урала» (0:2) в кубке страны.

«Динамо» Москва в чемпионате уже не проигрывает несколько матчей подряд и старается набирать максимум очков в каждой встрече. Перед стартом очередного тура в активе клуба 16 очков и четвертое место в турнирной таблице. В прошлой игре команда обыграла на своем поле «Урал» (2:1), а ранее в кубке России уступил «Ростову» (0:2).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» Москва одержало только одну победу в десяти последних выездных матчах в основное время

«Сочи» выиграл три из пяти последних поединков с «Динамо» Москва

Восемь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сочи» выглядит крайне неуверенно в последних матчах, и вероятнее всего в этом матче будет испытывать проблемы с результатом. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.