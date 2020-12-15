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«Сочи» — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата России (16.12.2020)

вчера, 06:45

«Сочи» очень здорово действует в последних поединках. Сумеет ли команда обыграть московское «Динамо» и приблизиться к лидерам чемпионата?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.202.82
BetCity 2.60 3.30 2.85
Fonbet 2.60 3.20 2.85
Мелбет 2.77 3.24 2.89

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити представили котировки на этот матч. Победа «Сочи» представлена коэффициентом 2,92, ничью можно сыграть за 3,24, а триумф «Динамо» за 2,68.

Аналитики БК сомневаются в результативном течении встречи. Тотал больше 2,5 голов представлен коэффициентом 2,44, а тотал меньше находится на отметке 1,62.

Форма команд

«Сочи» благодаря двум последним победам над «Ахматом» (2:0) и «Спартаком» (1:0) сумел подняться на шестое место в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» составляет восемь очков. С такой игрой команда вполне способна побороться за место в еврокубках. Особенно мощными «леопарды» кажутся в игре на своей домашней арене.

Московское «Динамо» не демонстрирует свою лучшую игру в последних поединках. Проигрыши чередуются с победами. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Зенита» (1:3). Из-за не лучших результатов команда опустилась на пятое место в турнирной таблице. Нужно обретать стабильность в своих действиях, иначе зацепиться за медали Премьер-Лиги будет невероятно сложно.

Информация для ставок

  • «Сочи» не проигрывает на домашней арене на протяжении пятнадцати поединков
  • «Сочи» не пропускает в двух матчах подряд на домашнем стадионе
  • «Динамо» выиграло 5 из 10 последних выездных матчей
  • «Динамо» забивает как минимум по голу в ворота своих соперников в девяти поединках подряд

Прогноз

Есть ощущение, что пришло время беспроигрышной серии «Сочи» прерваться. «Динамо», несмотря на не самую лучшую игру в последних поединках, показывает неплохой футбол, но реализация подводит. Нужно наладить этот аспект игры, и тогда хозяевам поля не удастся продлить свою серию домашних матчей без поражений до шестнадцати встреч. Предлагаем сыграть победу московского «Динамо» с коэффициентом 2,68.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.202.82
BetCity 2.60 3.30 2.85
Fonbet 2.60 3.20 2.85
Мелбет 2.77 3.24 2.89
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:49
Фаворит матча футбольный клуб «Сочи»
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