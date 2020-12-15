«Сочи» — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата России (16.12.2020)

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вчера, 06:45

«Сочи» очень здорово действует в последних поединках. Сумеет ли команда обыграть московское «Динамо» и приблизиться к лидерам чемпионата?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити представили котировки на этот матч. Победа «Сочи» представлена коэффициентом 2,92, ничью можно сыграть за 3,24, а триумф «Динамо» за 2,68.

Аналитики БК сомневаются в результативном течении встречи. Тотал больше 2,5 голов представлен коэффициентом 2,44, а тотал меньше находится на отметке 1,62.

Форма команд

«Сочи» благодаря двум последним победам над «Ахматом» (2:0) и «Спартаком» (1:0) сумел подняться на шестое место в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» составляет восемь очков. С такой игрой команда вполне способна побороться за место в еврокубках. Особенно мощными «леопарды» кажутся в игре на своей домашней арене.

Московское «Динамо» не демонстрирует свою лучшую игру в последних поединках. Проигрыши чередуются с победами. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Зенита» (1:3). Из-за не лучших результатов команда опустилась на пятое место в турнирной таблице. Нужно обретать стабильность в своих действиях, иначе зацепиться за медали Премьер-Лиги будет невероятно сложно.

Информация для ставок

«Сочи» не проигрывает на домашней арене на протяжении пятнадцати поединков

«Сочи» не пропускает в двух матчах подряд на домашнем стадионе

«Динамо» выиграло 5 из 10 последних выездных матчей

«Динамо» забивает как минимум по голу в ворота своих соперников в девяти поединках подряд

Прогноз

Есть ощущение, что пришло время беспроигрышной серии «Сочи» прерваться. «Динамо», несмотря на не самую лучшую игру в последних поединках, показывает неплохой футбол, но реализация подводит. Нужно наладить этот аспект игры, и тогда хозяевам поля не удастся продлить свою серию домашних матчей без поражений до шестнадцати встреч. Предлагаем сыграть победу московского «Динамо» с коэффициентом 2,68.