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«Сочи» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (07.08.2022)

сегодня, 19:54
Сочи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Пари НН» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Сочи
Пари НН
ВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
07 августа 2022, 20:00
воскресенье
НичьяПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.265.69
Лига Ставок 1.59 4.30 5.60

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Сочи» набрал шесть очков в трех стартовых турах, что является неплохим стартом для серебряного призера прошлого сезона. Команда занимает четвертое место и отстает от лидеров всего на один балл. Чтобы не отставать от лидирующей группы, коллективу необходимо побеждать нестабильного соперника, а возможно и подвинуться вверх на одну-две позиции. В прошлом туре «Сочи» обыграл «Ахмат» (2:1), а ранее крупно уступил ЦСКА (0:3).

«Пари НН» еще не выигрывал в новом сезоне, ограничиваясь двумя ничейными результатами, которые дают команде два очка в турнирной таблице. Коллектив еще не нашел свою игру и тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов и построением обороны. Шансов в предстоящей игре у гостей немного, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Пари НН» завершились ничьей с ЦСКА (2:2) и поражением от «Химок» (0:3).

Информация для ставок

  • «Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Пари НН» не проигрывает «Сочи» уже пять поединков подряд

Прогноз

«Сочи» выглядит более уверенно своего соперники и постарается сыграть первым номером, проводя позиционные атаки. Предполагаем, что команда добьется положительного для себя результата ближе к концу поединка. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.78 1.62 2.32
Лига Ставок 2.10 1.71 1.66 2.18
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:07
Победа хозяев
Гость
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