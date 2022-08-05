«Сочи» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (07.08.2022)

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сегодня, 19:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Пари НН» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Сочи» набрал шесть очков в трех стартовых турах, что является неплохим стартом для серебряного призера прошлого сезона. Команда занимает четвертое место и отстает от лидеров всего на один балл. Чтобы не отставать от лидирующей группы, коллективу необходимо побеждать нестабильного соперника, а возможно и подвинуться вверх на одну-две позиции. В прошлом туре «Сочи» обыграл «Ахмат» (2:1), а ранее крупно уступил ЦСКА (0:3).

«Пари НН» еще не выигрывал в новом сезоне, ограничиваясь двумя ничейными результатами, которые дают команде два очка в турнирной таблице. Коллектив еще не нашел свою игру и тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов и построением обороны. Шансов в предстоящей игре у гостей немного, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Пари НН» завершились ничьей с ЦСКА (2:2) и поражением от «Химок» (0:3).

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Пари НН» не проигрывает «Сочи» уже пять поединков подряд

Прогноз

«Сочи» выглядит более уверенно своего соперники и постарается сыграть первым номером, проводя позиционные атаки. Предполагаем, что команда добьется положительного для себя результата ближе к концу поединка. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.