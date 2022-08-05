«Сочи» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (07.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Пари НН» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.
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07 августа 2022, 20:00
воскресенье
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.
Форма команд
«Сочи» набрал шесть очков в трех стартовых турах, что является неплохим стартом для серебряного призера прошлого сезона. Команда занимает четвертое место и отстает от лидеров всего на один балл. Чтобы не отставать от лидирующей группы, коллективу необходимо побеждать нестабильного соперника, а возможно и подвинуться вверх на одну-две позиции. В прошлом туре «Сочи» обыграл «Ахмат» (2:1), а ранее крупно уступил ЦСКА (0:3).
«Пари НН» еще не выигрывал в новом сезоне, ограничиваясь двумя ничейными результатами, которые дают команде два очка в турнирной таблице. Коллектив еще не нашел свою игру и тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов и построением обороны. Шансов в предстоящей игре у гостей немного, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Пари НН» завершились ничьей с ЦСКА (2:2) и поражением от «Химок» (0:3).
Информация для ставок
- «Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Пари НН» не проигрывает «Сочи» уже пять поединков подряд
Прогноз
«Сочи» выглядит более уверенно своего соперники и постарается сыграть первым номером, проводя позиционные атаки. Предполагаем, что команда добьется положительного для себя результата ближе к концу поединка. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.