«Спартак-2» — «Крылья Советов». Прогноз на матч ФНЛ (5.05.2021)

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вчера, 11:01

5 мая 2021 года «Спартак-2» сыграет против «Крыльев Советов». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура ФНЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры назвали «Крылья Советов». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.32. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 5.20. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по 1.95.

Форма команд

Вторая команда «Спартака» набрала 43 пункта и расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе «Спартака-2» 12 побед, семь ничьих и 20 поражений. Клуб забил 45 голов и пропустил 62 мяча. В последних играх у команды дела очень плохи, клуб не побеждает и часто теряет очки даже в матчах со слабыми соперниками. Матч с «Крыльями» может стать очередным провалом, если «Спартак» откажется дать бой именитому сопернику.

«Крылья» уже оформили выход в РПЛ , клуб набрал 92 пункта и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 29 побед, пять ничьих и столько же поражений. Клуб забил 91 гол и пропустил 26 мячей. В последних матчах «Крылья» в невероятной форме, клуб регулярно побеждает и набирает очки. Также «Крылья Советов» — лучший клуб чемпионата по числу забитых мячей. Эту команду стоит опасаться, в нынешнем сезоне она регулярно огорчает даже лучшие команды ФНЛ .

Информация для ставок

● «Спартак-2» проиграл три матча кряду

● «Крылья Советов» забили 15 голов в последних пяти матчах

● У «Крыльев» 27 игр кряду без поражений

Прогноз

Стоит поставить на тотал голов больше трех по коэффициенту 1.90. Еще одна актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа «Крыльев» по коэффициенту 1.06.