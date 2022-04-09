«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России (10.04.2022)

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вчера, 14:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа тульского «Арсенала» оценивается по 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

Московский «Спартак» находится не в лучшем моральном состоянии и смог добыть всего одну победу в пяти последних турах чемпионата России. Клуба занимает уже привычное в этом сезоне для себя 10 место и имеет в активе всего 27 баллов. Чтобы достойно завершить сезон, «красно-белым» необходимо выигрывать оставшиеся поединки, однако это вряд ли им поможет попасть в зону еврокубков. В прошлом туре «народная команда» минимально уступила «Локомотиву» (0:1), а ранее разошлась миром с «Нижним Новгородом»

«Арсенал» из Тулы входит в группу четырех аутсайдеров и как у других, имеет в активе 21 балл. Чтобы навязать борьбу соперника за сохранение прописки в РПЛ , тренерскому штабу следует провести серьезную работу с коллективом и настроить его на достижение результатов. Матч со «Спартаком» будет очень непростым, однако строжайшая дисциплина и хорошая реализация могут помочь клубу забрать очки у хозяев. В двух последних поединках «Арсенал» из Тулы сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) и крупно проиграл «Зениту» (0:3).

Информация для ставок

«Спартак» проиграл четыре из пяти последних поединков

«Арсенал» Тула забивал только в двух из последних шести матчах

«Спартак» выиграл три из четырех последних встреч с «Арсеналом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спартак» максимально разочаровывает своих болельщиков, и неудача в нынешнем матче не станет большой сенсацией. Предполагаем, что гости смогут зацепиться за ничью и забрать одно очков в этом матче. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Фонбет.