«Спартак» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (18.09.2022)

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16 сентября 2022, 17:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Локомотива» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

Московский «Спартак» набрал только шесть очков в пяти последних турах РПЛ , поэтому команда на данный момент выпала из группы лидеров и занимает только пятое место с 16 баллами. Коллектив отстает от «Зенита» уже на семь очков, и чтобы навязать борьбу за первую тройку, обязан брать очки с нестабильным соперником. В матче кубка России у «Спартака» не возникло проблем с «Факелом» (3:0), а в чемпионате «народная команда» проиграла на выезде «Ростову» (2:4).

«Железнодорожники» после нескольких удачных встреч снова начали проигрывать и никак не могут покинуть нижнюю часть турнирной таблицы. На данный момент команда занимает 11 место с девятью баллами, что приводит в ужас ее болельщиков. Московское дерби со «Спартаком» возможно поможет изменить ситуацию, но добиться результата будет непросто. В кубке России «Локомотив» обыграл по пенальти «Краснодар» (3:2), а в чемпионате уступил на выезде «Факелу» (0:2).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Локомотив» забивал только в пяти выездных встречах из десяти за последнее время

«Спартак» выиграл у «железнодорожников» одну игру из пяти последних

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды исторически играют между собой малорезультативно, и мы предполагаем, что в очередной раз они не порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.