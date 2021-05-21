«Специа» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.05.2021)

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вчера, 23:25

В 38-м туре серии А «Специа» дома примет «Рому». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.58, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 5.1.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Низовой исход матча (ТМ 3) идёт по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.51.

Форма команд

«Специа» благополучно завершила борьбу за выживание и уже может вести подготовку к следующему сезону. В прошлой игре уверенно обыграли «Торино» (4:1), а игрой ранее оформили ничью с «Сампдорией (2:2). Несмотря на все трудности, команда старается демонстрировать смотрибельный футбол и радовать болельщиков красивыми голами.

Прощальный матч для Пауло Фонсеки, который руководил „Ромой“ два сезона. Завершить свою работу коуч планирует победой и оформлением путевки в плей-офф раунд Лиги Конференций. Победа необходима, так как на пятки наступает набравший ход „Сассуоло“. В прошедшем туре „волки“ уверенно разобрались в римском дерби с „Лацио“, а потому готовятся к последней игре сезона в отличном расположении духа.

Информация для ставок

„Специа“ выиграла всего один раз в последних семи матчах

„Рома“ проиграла в гостях пять матчей подряд

Игра первого круга завершилась победой „Ромы“ со счетом 4:3

„Специа“ забивает дома восемь игр подряд

Прогноз

„Роме“ крайне важна победа в этом поединке, скорее всего, она ее добудет, прервав катастрофическую проигрышную серию на выезде. Сделать ставку на победу римской команды можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.