«Специя» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (19.02.2023)

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вчера, 22:54

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.62. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 1.77.

Форма команд

«Специя» не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате и находится очень близко от зоны вылета. Клуб занимает 17 место и смог набрать лишь 19 очков, что на два пункта меньше, чем у ближайшего преследователя. В игре с «Ювентусом» хозяевам удастся набрать очки только при идеальной обороне и хорошей реализации своих моментов. В прошлом туре «Специя» сыграла вничью с «Эмполи» (2:2), а ранее крупно уступила «Наполи» (0:3).

«Ювентус» после штрафа располагается в середине турнирной таблице и занимает 11 место с 29 баллами. «Старая синьора» вряд ли сможет побороться за зону Лиги Чемпионов через чемпионат, однако болельщики не поймут «игру спустя рукава». В прошлом матче «Ювентус» сыграл вничью с «Нантом» в Лиге Европы (1:1), а ранее обыграл на своем поле «Фиорентину» (1:0) в Серии А.

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл пять из семи выездных матчей за последнее время

«Специя» проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл пять последних матчей со «Специей»

Три из четырех поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ювентус» обязан обыгрывать «Специю», особенно учитывая результаты гостей в последних матчах чемпионата. Сделать ставку на клуб из Турина можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.