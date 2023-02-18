«Специя» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (19.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.62. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85.
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сегодня, 20:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент немного ниже противоположного – 1.77.
Форма команд
«Специя» не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате и находится очень близко от зоны вылета. Клуб занимает 17 место и смог набрать лишь 19 очков, что на два пункта меньше, чем у ближайшего преследователя. В игре с «Ювентусом» хозяевам удастся набрать очки только при идеальной обороне и хорошей реализации своих моментов. В прошлом туре «Специя» сыграла вничью с «Эмполи» (2:2), а ранее крупно уступила «Наполи» (0:3).
«Ювентус» после штрафа располагается в середине турнирной таблице и занимает 11 место с 29 баллами. «Старая синьора» вряд ли сможет побороться за зону Лиги Чемпионов через чемпионат, однако болельщики не поймут «игру спустя рукава». В прошлом матче «Ювентус» сыграл вничью с «Нантом» в Лиге Европы (1:1), а ранее обыграл на своем поле «Фиорентину» (1:0) в Серии А.
Информация для ставок
- «Ювентус» выиграл пять из семи выездных матчей за последнее время
- «Специя» проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл пять последних матчей со «Специей»
- Три из четырех поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Ювентус» обязан обыгрывать «Специю», особенно учитывая результаты гостей в последних матчах чемпионата. Сделать ставку на клуб из Турина можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.