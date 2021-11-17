«Спортинг» — «Варзим». Прогноз на матч Кубка Португалии (18.11.2021)

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17 ноября 2021, 17:31

На стадии 1/16 финала Кубка Португалии за путевку в следующий тур будут спорить «Спортинг» и «Варзим». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 18 ноября 2021 года в Лиссабоне.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверенны, что «Спортинг» решит задачу с проходом в следующий тур в формате основного времени. Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет принимает по мизерному коэффициенту 1.08, ничья идёт по коэффициенту 7.50, а победа «Варзима» оценивается по коэффициенту 26.00.

Аналитики также считают, что матч в Лиссабоне получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) голов идут в линии по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Перед паузой, связанной с матчами национальных сборных, «Спортинг» одержал восемь побед кряду во всех турнирах. Клуб из Лиссабона обыграл в Лиге чемпионов дважды «Бешикташ» (4:1 и 4:0), сохранив шансы на первые две позиции. В чемпионате Португалии «Спортинг» успешно провел гостевой поединок против «Пасуш де Феррейры», забив сопернику дважды (2:0) и не пропустив в ответ.

«Варзим» представляет вторую лигу Португалии, где у команды плохо идут дела. В общем зачете чемпионата клуб базируется лишь на девятом месте, набрав 16 очков за 11 туров, а в последней игре первенства команда разделила очки в гостях с резервным клубом «Порту».

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал «Варзим» без пропущенных голов в двух прошлых очных встречах

«Спортинг» не проигрывал «Варзиму» во всех шести очных встречах

Команды сыграли на ТМ(2,5) в 4 предыдущих очных противостояниях

Прогноз

У «Спортинга» не должно возникать проблем с «Варзимом», который даже во второй лиге не показывает достойных результатов. При этом команде из Лиссабона важно сохранить силы накануне важных матчей Лиги чемпионов. Предлагаем комбинированную ставку на победу «Спортинга» и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.