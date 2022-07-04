«Колорадо Рэпидс» — «Остин». Прогноз на матч МЛС (05.07.2022)

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04 июля 2022, 14:31

Ставки букмекеров

«Колорадо Рэпидс» идет очевидным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.67, ничья в игре котируется по 3.96, а победа «Остин» по 4.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.73, а ТМ (2.5) за 2.10.

Форма команд

«Колорадо Рэпидс» по состоянию на сегодня занимает 12 строчку, имея в активе 19 очков. В текущем сезоне клуб пять матчей выиграл, семь проиграл, а еще в четырех расписал «мировую» с соперниками. В последних пяти турах в одной встрече добыт максимальный результат, в трех допущено поражение и еще в одной расписана «мировая». В крайнем противостоянии очки отданы «Портленд Тимберс» (3:0).

«Остин» по состоянию на сегодня располагается на втором месте, набрав 31 очко. В нынешнем розыгрыше команда девять раз обыгрывала соперников, четыре встречи сыграла вничью и четыре проиграла. В прошедших пяти турах в допущено одно поражение, а по два матча завершились с ничейным счетом и выиграны, в том числе крайний с «Шарлотт» (0:1).

Информация для ставок

В 11 из15 последних матчах «Остин» забили обе команды

«Колорадо Рэпидс» в 14 из 15 последних матчах в МЛС забил менее 2.5 голов

забил менее 2.5 голов 7 из последних 10 выездных матчей команды «Остин» завершились с более 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Остин» забьет гол с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.