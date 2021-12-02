«Стандард» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч Кубка Бельгии (02.12.2021)

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02 декабря 2021, 13:24

Интересную встречу двух неуступчивых коллективов подарит болельщикам стадия 1/8 финала Кубка Бельгии. «Стандард» ждет в гости «Беерсхот-Вилрийк». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Беерсхот-Вилрийк» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Стандард» не может порадовать своих болельщиков высокой позицией в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Коллектив занимает только 12-е место с 20 очками и очень редко выигрывает. В предстоящем матче Кубка Бельгии у команды есть шанс зацепиться за трофей в случае победы. К тому же победитель турнира получает право участия в Лиге Европы, что является дополнительной мотивацией для футболистов. На прошлой стадии «Стандард» оказался сильнее «Мускрона» (1:0), а в матче чемпионата проиграл на выезде «Генту» (1:3).

«Беерсхот-Вилрийк» обитает на дне турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Команда выиграла всего два матча и имеет очень печальную статистику забитых и пропущенных мячей (15:30). Клуб набрал девять очков, и чтобы выйти из зоны вылета, ему придется отыграть восемь баллов, что уже является большой проблемой. На стадии 1/16 финала «Беерсхот-Вилрийк» прошел «Франкс Бора» (4:0), а в прошлом туре бельгийской лиги уступил «Зюлте-Варегему» (0:2).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Стандарда» закончились исходом «обе забьют»

«Беерсхот-Вилрийк» выиграл всего один выездной поединок из десяти за последнее время

«Стандард» выиграл три последних матча у «Беерсхот-Вилрийк» с общим счетом (7:0)

Прогноз

Между командами есть разница в классе, и у хозяев гораздо больше шансов на успех. Предполагаем, что сенсации в этом поединке не будет и в четвертьфинал кубка Бельгии отправится фаворит. Сделать ставку на победу «Стандарда» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.