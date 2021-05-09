«Страсбур» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

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вчера, 13:23

В очередном туре чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене сыграет против «Монпелье». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

В матче, который состоится 9 мая на стадионе «Стад де ла Мено», букмекеры фаворитом видят хозяев. Поставить на победу «Страсбура» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.75. Ставки на победу «Монпелье» и ничью принимаются с одинаковой котировкой 4.50.

Что касается голов, то здесь симпатии букмекера на стороне результативного исхода поединка. Поставить на ТБ (2,5) можно за 1.75, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Страсбур» не может выиграть на протяжении четырех туров чемпионата Франции. В этой серии команда потерпела поражения от ПСЖ (1:4) и «Нанта» (1:2), а также два раза сыграла вничью – «Ним» и «Марсель» (оба — 1:1).

В турнирной таблице Лиги 1 «Страсбур» идет на 16-м месте, набрав в общей сложности 38 очков. Зону прямого вылета команда опережает на шесть очков.

Если «Страсбур» еще может столкнуться с проблемами на финише сезона, то у «Монпелье» турнирные задачи уже отсутствуют. «Паладины» идут на восьмом месте в рейтинге без шансов побороться за первую пятерку.

Отсутствие турнирной мотивации сказывается на последних результатах «Монпелье», который проиграл два матча кряду. Команда безуспешно провела домашний матч против «Ниццы» (1:3) и гостевой с «Сент-Этьеном» (1:2).

Информация для ставок

«Страсбур» проиграл 3 прошлых матча Лиги 1 на своем поле

В 3 предыдущих домашних поединках «Страсбура» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Монпелье» не побеждал в 9 из 10 прошлых выездных матчей чемпионата

Прогноз

Очки сейчас больше нужней «Страсбуру», который хочет отдалиться от зоны вылета. Но хозяева страдают от провальной игры в защите, которая регулярно пропускает голы. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Мелбет.

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