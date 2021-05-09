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«Страсбур» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

вчера, 13:23

В очередном туре чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене сыграет против «Монпелье». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.604.56
Лига Ставок 1.62 4.30 5.20
Мелбет 1.69 4.10 5.12
1XBET 1.50 8.70 3.40
BetBoom 1.66 4.45 4.50

Ставки букмекеров

В матче, который состоится 9 мая на стадионе «Стад де ла Мено», букмекеры фаворитом видят хозяев. Поставить на победу «Страсбура» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.75. Ставки на победу «Монпелье» и ничью принимаются с одинаковой котировкой 4.50.

Что касается голов, то здесь симпатии букмекера на стороне результативного исхода поединка. Поставить на ТБ(2,5) можно за 1.75, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Страсбур» не может выиграть на протяжении четырех туров чемпионата Франции. В этой серии команда потерпела поражения от ПСЖ (1:4) и «Нанта» (1:2), а также два раза сыграла вничью – «Ним» и «Марсель» (оба — 1:1).

В турнирной таблице Лиги 1 «Страсбур» идет на 16-м месте, набрав в общей сложности 38 очков. Зону прямого вылета команда опережает на шесть очков.

Если «Страсбур» еще может столкнуться с проблемами на финише сезона, то у «Монпелье» турнирные задачи уже отсутствуют. «Паладины» идут на восьмом месте в рейтинге без шансов побороться за первую пятерку.

Отсутствие турнирной мотивации сказывается на последних результатах «Монпелье», который проиграл два матча кряду. Команда безуспешно провела домашний матч против «Ниццы» (1:3) и гостевой с «Сент-Этьеном» (1:2).

Информация для ставок

  • «Страсбур» проиграл 3 прошлых матча Лиги 1 на своем поле
  • В 3 предыдущих домашних поединках «Страсбура» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Монпелье» не побеждал в 9 из 10 прошлых выездных матчей чемпионата

Прогноз

Очки сейчас больше нужней «Страсбуру», который хочет отдалиться от зоны вылета. Но хозяева страдают от провальной игры в защите, которая регулярно пропускает голы. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Реймс» — «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.68 1.72 2.23
Лига Ставок 2.23 1.66 1.76 2.08
Мелбет 2.39 1.60
1XBET 3.38 1.33 4.89 1.19 1.69 2.19
BetBoom 3.48 1.31 2.20 1.68 1.71 2.15
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 18:12
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Страсбур»
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