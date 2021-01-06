«Страсбур» — «Ним». Прогноз на матч чемпионата Франции (06.01.2021)

1609923237

06 января 2021, 11:53

«Страсбур» и «Ним» откровенно не впечатляют своими результатами. Кому удастся прервать серию неудач?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити представлены следующие котировки на эту игру. Победа «Страсбура» доступна на значении 1,56, ничья отмечена котировкой 4,30, а триумф команды гостей можно сыграть за 6,05. Тотал в этой игре установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,88, а меньше — за 2,02.

Форма команд

«Страсбур» после серии неплохих результатов откровенно провалился и уступил «Бордо» (0:2) и ПСЖ (0:4). Необходимо попробовать прервать эту серию неудач в игре с «Нимом». На текущий момент команда находится на 17-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет два зачетных пункта.

«Ним» уступает практически во всех последних поединках. В пяти из шести последних встреч команда проиграла. Единственная ничья, которая прервала эту серию поражений, состоялась в игре с «Сент-Этьеном» (2:2). На текущий момент клуб расположился на последней позиции. Отставание от спасительной зоны составляет два очка. Крайне важно что-то сделать со своей обороной. 34 пропущенных мяча — худший показатель в чемпионате Франции.

Информация для ставок

· «Страсбур» проиграл шесть из 10 последних домашних матчей

· «Ним» выиграл в двух из 10 последних выездных встреч

· «Ним» пропустил в трех последних выездных поединках восемь голов

Прогноз

Мы считаем, что как бы ни складывалась игра, гости сумеют оказать достойное сопротивление своему оппоненту. «Страсбур» откровенно не впечатляет своими играми на домашней арене. «Ним», конечно, играет неудачно, но за счет самоотдачи и вариативных действиях в атаке сумеют зацепиться за плюсовую фору. Предлагаем сыграть победу гостей с учетом азиатской форы +1 мяч за коэффициент 1,95 в букмекерской конторе Бетсити.