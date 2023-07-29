«Тигре» — «Сан-Лоренсо». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (30.07.2023)

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вчера, 20:44

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Сан-Лоренсо», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать за 3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Тигре» демонстрирует средние результаты и идет в нижней части турнирной таблицы. Команда располагается на 18 месте с 31 баллом и от ближайшего соперника отстает всего на один пункт. В матче с одним из лидеров Суперлиги хозяева считаются фаворитами, а потому им вполне вероятно будет что показать на футбольном поле. Два последних матча «Тигре» завершились выездной победой над «Колон» (1:3) и поражением в игре Южноамериканского кубка с «Тигре» (0:1).

«Сан-Лоренсо» выступает очень уверенно и практически не проигрывает во всех турнирах. Команда занимает третье место с 46 баллами и отстает на четыре пункта, но имеет одну игру в запасе. В игре с нестабильным «Тигре» гости постараются сыграть на победу, хотя букмекеры отдают предпочтение не им. В прошлой игре «Сан-Лоренсо» в кубке Аргентины обыграл «Платенсе» (1:0, по пенальти), а ранее уступил на своем поле «Архентинос Хуниорс» (0:2).

Информация для ставок

«Тигре» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Сан-Лоренсо» завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять последних поединков между клубами закончились вариантом «обе забьют»

Три из пяти встреч команд за последнее время завершились вничью

Прогноз

«Сан-Лоренсо» находится в хорошей форме и попытается сыграть на победу. Предполагаем, что гости смогут удивить «Тигре» и забрать три пункта, а поставить на них можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.3.