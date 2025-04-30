«Акрон» — «Динамо» Махачкала. Прогноз на матч РПЛ (2.05.2025)

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сегодня, 19:27

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Пари. Победа «Акрона» будет стоить 3.2, а ничью можно поставить по 3.3. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.75 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Акрон» еще не решил свой вопрос по сохранению места в РПЛ и на данный момент занимает 10 место с 29 баллами. Команда опережает нынешнего соперника всего на два пункта, поэтому поединок будет среди конкурентов на более высокие места. Даже ничья пошла бы хозяевам на пользу, а победа и вовсе позволит оторваться от соперника на пять пунктов. Два последних матча «Акрона» завершились ничьей с «Химками» (2:2) и поражением от «Спартака» (2:3).

«Динамо» Махачкала имеет похожую ситуацию на «Акрон» и очень не хочет покидать РПЛ после одного сезона, проведенного в элитном дивизионе. В активе команды 27 очков и гости будут максимально готовы набирать очки в Тольятти, чтобы быстрее обезопасить себя от вылета. В прошлой игре «Динамо» проиграло на своем поле «Краснодару» (2:3), а ранее уступило на выезде «Оренбургу» (1:2).

Информация для ставок

«Акрон» выиграл два и з десяти последних матчей во всех турнирах

«Динамо» проиграло четыре из пяти последних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива будут стараться забить как можно раньше и возможно, зрители увидят результативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Пари.